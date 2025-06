L’athlétisme polynésien fête ses champions

Tahiti, le 23 juin 2025 - Pendant trois jours, la Fédération d’athlétisme de la Polynésie française a organisé ses championnats pour décerner les médailles à ses champions. Toutes les disciplines étaient représentées. Des minimes jusqu’aux masters, toutes les catégories ont “battu le fer” dans l’enceinte des stades de la Punaruu et de Pater, sur un rythme effréné, enchaînant parfois plusieurs épreuves. Avant les Mini-Jeux de Palaos et les Championnats de France, les résultats sont très encourageants.



La fin de saison s’annonce intense pour l’athlétisme polynésien. Entre les Mini-Jeux du Pacifique aux Palaos et le Championnat de France des épreuves combinées, les athlètes du Fenua vont être énormément sollicités. Malgré cela, ils étaient bien présents, du 20 au 22 juin au stade de la Punaruu et au stade Pater, pour tenter de décrocher des médailles et battre des records lors des Championnats de Polynésie 2025, en individuel et en épreuves combinées.



En parallèle de cet événement, la Fédération d’athlétisme de la Polynésie française (FAPF) avait aussi mis en place les Pointes d’Or pour les minimes, avec des triathlons (généraux ou orientés), un heptathlon (filles) et un octathlon (garçons). Organiser autant d’épreuves avec autant de participants demande un investissement de tous : “C’est un vrai travail d’équipe”, déclarait Cécile Gilroy, la présidente de la FAPF. “La fédération et les clubs travaillent main dans la main pour que tout se passe bien et que les athlètes soient dans les meilleures conditions.”



Car même si les sélectionnés ont déjà été avertis de leur participation aux différentes compétitions internationales, ils sont totalement investis dans ces championnats : “On voit que nos athlètes sont très affûtés. On a vu des records personnels battus et même un record de Polynésie sur 200 mètres haies minimes filles.”



La relève est prête



En effet, c’est bien la pensionnaire de l’Athletic Club Excelsior d’Arue, Hinavai Janicaud, qui a établi un nouveau record dans cette discipline, catégorie minimes, en 29’’ 40.



Avec le 80 mètres et le triple saut en plus du 200 mètres haies, Hinavai Janicaud termine deuxième du triathlon minimes filles, derrière Kyara Garbutt, qui avait choisi le 80 mètres haies, la hauteur et le saut pour participer à cette épreuve.



Dans cette catégorie d’âge, les jeunes “touchent à tout” : ils ne s’enferment pas dans une seule discipline, ce qui leur permet de s’épanouir pleinement. “Tant que je peux, j’aime bien faire plusieurs épreuves. Pour l’instant, j’ai une préférence pour le lancer de javelot et le 1 000 mètres, mais je ne sais pas encore vraiment dans quoi je me spécialiserai plus tard. On verra bien.” Pour Elikai Manuel, combiner les disciplines permet de vraiment prendre du plaisir – et ça lui réussit, puisqu’il remporte le triathlon dans sa catégorie U14-U16 avec le javelot, le 120 mètres et la hauteur.



Des jeunes prometteurs, dont certains partiront pour les Mini-Jeux. Les sélectionnés ont d’ailleurs confirmé leur bonne forme durant ces championnats. C’est le cas d’Alessa Llerena-Soulié. Après avoir récemment battu son propre record, elle a survolé ce week-end le 100, le 200 et le 400 mètres dans sa catégorie cadette.



Idem pour Mihivai Atrewe. Après un nouveau record de Polynésie sur 400 mètres haies et sa médaille d’or aux Championnats de Nouvelle-Zélande sur 300 mètres haies en U18, Mihivai s’est encore distinguée dans sa discipline de prédilection.



On peut également noter la performance de la toute jeune Naïs Hernandez. Malgré son jeune âge, elle n’est encore que minime, Naïs a été sélectionnée pour les Mini-Jeux. Elle se classe deuxième lors de la finale du 1 500 mètres, derrière son aînée Amandine Matera, elle aussi en partance pour Palaos.



Chez les sélectionnés handisport, Christian Chee Ayee a fait preuve de sérieux en remportant le lancer du disque avec un jet de 22,21 mètres et celui du javelot avec 15,81 mètres. Une véritable chance de médaille.



Mention spéciale aux masters, fidèles au rendez-vous lors de ces championnats. Avec toujours une féroce envie de performer, on a retrouvé nos champions sur les épreuves de vitesse, de saut et même de lancer. Odette De-Brath, Janick Aubineau, Valérie et Pascal Siao, ou encore Virginie Charles, la pétillante et dynamique présidente de l’AS Tefana, ont encore montré qu’on pouvait compter sur eux pour tout donner sur les tartans polynésiens.



Les championnats de Polynésie ne sont pas terminés. Ils se poursuivent mercredi soir avec les épreuves de relais.