L'association Paruru Ia Moorea ouvre les débats autour des projets immobiliers

Moorea, le 3 mars 2021 - Une nouvelle association Paruru Ia Moorea s’est créée pour protester notamment contre le projet résidentiel de Faratea à Paopao. Les membres ont rencontré, mardi à Pihaena, des associations environnementales, des élus ainsi que d’autres opposants au projet. Le collectif souhaite aussi poser le débat sur le développement de l’île face à l’arrivée des grands projets immobiliers avant de sensibiliser la population dans les prochains jours.



Suite à l’annonce de la mise en place du projet de groupement résidentiel d’habitations Fareata à Paopao, une nouvelle association, dénommée Paruru Ia Moorea et composée de quelques opposants à ce projet, s’est récemment créée. Pour rappel, Faratea prévoit la construction de 42 villas, dont 36 sur les hauteurs de la montagne et six en bord de route, dans le district de Paraoro. Dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement de ce projet, une enquête publique a lieu actuellement jusqu’au 9 mars afin de recueillir l’avis de la population. Mardi, les membres de Paruru Ia Moorea ont rencontré, dans les locaux de Puna Reo Piha’e’ina, d’autres associations environnementales, le collectif Paetou et des élus. L’objectif de cette rencontre, était de lancer un débat sur la pertinence du projet Faratea et plus généralement les grands projets immobiliers similaires qui se présenteront à la population. "On ne se pose pas la question de bloquer le projet Faratea ou pas. On voulait discuter sur le côté global des choses, notamment sur la vision de développement durable pour l’île. Comment voudrait-on développer Moorea vu qu’il y a plein de projets, en particulier immobiliers, qui arrivent ? Qui va décider pour nous : le Pays, le maire, le conseil municipal ? Comment faire pour que la population se retrouve dans ce genre de projet. Comment faire en sorte que les grands projets comme ça puissent prendre en compte l’avenir de la population de Moorea, en particulier de Paopao concernant le projet Faratea ?" explique Heimata Hall, fondateur de l’association Paruru Ia Moorea.