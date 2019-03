L'association Ia ora Taharu'u mobilise ses troupes

Pascal Nordman qui a vit à proximité de la rivière Mateoro, elle aussi située à Papara, a tenu à faire part samedi dernier de ses inquiétudes sur les extractions menées actuellement sur la Mateoro.



"Il y a une extraction qui se déroule actuellement sur la rivière Mateoro à Papara. Il y a un panneau qui indique les arrêtés parus dans le JOPF pour autoriser l'extraction de 1 000 mètres cube pour une durée de deux mois. A mon avis pour extraire 1 000 mètres cube d'agrégats une semaine c'est suffisant. Je me pose la question de comment sont délivrées ces autorisations. Et également derrière il n'y pas de suivi et de pointage au niveau des camions qui sortent pour s'assurer que l'on prélève seulement 1 000 mètres cube et pas plus. Je crois aussi qu'une étude d'impact aurait dû être lancée avant de lancer ces extractions. Pendant des années on est venu taper dans la Mateoro. J'ai vu les conséquences que ça a eues sur la rivière. En plus de la rivière "chocolat", les ina'a sont partis et c'est toute la chaîne alimentaire qui est perturbée. Et c'est ce qui va arriver à la Taharu'u si on laisse faire ce projet. On vit dans un pays magnifique où l'on met en avant la préservation de l'environnement. Ce ne sont que des paroles et rien n'est fait pour justement protéger notre fenua."