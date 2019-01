Taharu’u : les travaux vont reprendre

« seuils à créneau (présentant trois ouvertures de 8 mètres de large) »

objectif de maintenir les zones d’écoulements secondaires à l’amont qui sont favorables au développement des espèces naturelles »

Dès la première crue, une partie du bassin dégraveur a cédé »,

On voit qu’ils ont prévu dans le nouveau projet d’aménagement une amélioration de l’implantation du bassin dégraveur pour qu’il soit plus solide mais ce qui nous inquiète, ce sont les quantités énormes qui sont prévues d’être prélevées. C’est cela qui dérègle la rivière et qui crée l’érosion sur les berges ou le fond du lit. Et c’est ça qui met en danger les riverains. Si leur priorité était la sécurité des riverains, on trouverait un moyen plus sain et respectueux pour la rivière. »

« On veut notamment s’assurer que toutes les mesures de précaution et de surveillance de la plage seront prises car des riverains ont noté un rétrécissement de la plage à certains endroits lors des travaux de 2015 et 2016 »

« On voudrait surveiller cela de très près et qu’il n’y ait pas trop d‘extraction pour éviter une érosion dès qu’il y aura une crue. »