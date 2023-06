L'artisanat fête les mamans à Pirae

Tahiti, le 1er juin 2023 – La mairie de Pirae accueille une exposition-vente artisanale pour la fête des mères, jusqu’au 3 juin.



Les adjoints au maire de Pirae, Abel Temarii, Loraine Hunter et Keehi Wong, ont inauguré mercredi l’espace décoré et aménagé sous le chapiteau installé dans les jardins de l’Hôtel de ville de Pirae pour l’exposition-vente spéciale “fête des mères” montée par la fédération Te Ihitea o te Tumu no Pirae.



Vingt-six artisans sont réunis en un seul lieu pour exposer leurs dernières créations locales et offrir toutes sortes d’idées cadeaux à l’occasion spéciale de la fête des mères ce dimanche. Un stand de massage traditionnel y est même aménagé sous le fare pote’e pour celles et ceux qui souhaiteraient se détendre.



Le public est invité à visiter cette exposition aux couleurs locales jusqu’au samedi 3 juin dans les jardins de la mairie de Pirae.

À noter qu’en plus des produits rima’i traditionnels présentés, comme des chapeaux, sacs, robes, bijoux et sculptures, les futurs parents trouveront également un stand tenu par une jeune maman qui crée des lits après bain ou allongés originaux et des vêtements et objets pour bébés.

​INFOS PRATIQUES Expo-Vente ouverte au public jusqu’au samedi 3 juin 2023 – 14 heures

Horaires d'ouverture vendredi : 9 heures à 17 heures

Ce que l’on peut trouver à l’exposition-vente : Produits pour bébés ; vannerie ; vanille conditionnée ; sculptures ; bijoux ; articles de couture ; stand de massage traditionnel ; plantes ornementales. Diverses démonstrations sont au programme ainsi que des ateliers (payants) de confections artisanales.

Programme

Vendredi 2 juin 2023

14 heures-15h30 : Atelier bijouterie traditionnelle - Réalisation d’un collier en coquillage avec Micheline Tung Mi Wa. Tarif : 1 000 francs (10 pers. Max)

Samedi 3 juin 2023

10h-11h30 : Atelier Tressage - Réalisation d’une couronne de tête en fleurs avec Liliane Mahana. Tarif : 2 000 francs (10 pers. Max)

11h30 : Défilé des produits des artisans et remise des prix

