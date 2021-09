L'artisanat de Nuku Hiva sauvé par le marché local

Nuku Hiva, le 12 septembre 2021 - Depuis l’arrivée du Covid-19 dans le Pays et la diminution du nombre de touristes qui en découle, les artisans de plusieurs îles des Marquises sont à la peine. Cependant, à Nuku Hiva la situation n’est pas si dramatique, les artisans de Taiohae nourrissent même des projets d’expansion et de préservation du patrimoine artisanal de l’archipel.



Depuis mars 2020, l’archipel des Marquises a perdu les 21 000 touristes internationaux issus des paquebots de croisière qui font escale chaque année sur la Terre des Hommes entre octobre et avril. Dans une moindre mesure, les 3 500 passagers annuels du cargo mixte Aranui n’ont pas tous pu être acheminés aux Marquises pour ces mêmes raisons sanitaires. Par ailleurs, les trois dernières expositions d’artisanat marquisien qui ont lieu deux fois par an à Tahiti ont été annulées.



Une nouvelle clientèle locale à Nuku Hiva



Pourtant, la situation reste satisfaisante à Nuku Hiva où les artisans arrivent jusqu’à présent à sortir leur épingle du jeu. “Bien sûr la clientèle des paquebots de croisière internationaux manque, notamment en fin d’année, explique Mau Ségur présidente de la fédération des artisans de Nuku Hiva. Mais nous avons tout de même eu depuis juin 2020 la clientèle des pensions de famille et de l’hôtel qui s’est faite plus nombreuse que d’habitude du fait que beaucoup de résidents n’ont pas pu voyager à l’international. Du coup nous avons gagné cette clientèle locale habituée aux tarifs de la Polynésie, qui connait les produits de l’artisanat marquisien et qui souhaite vraiment acquérir des objets de qualité de notre archipel. Il y a aussi eu, plus récemment, les touristes qui n’avaient pas prévu de venir aux Marquises et qui ont finalement rejoint l’archipel pour fuir le confinement des îles du Vent et Sous-le-Vent.”

Il est vrai qu’en raison des tarifs très élevés des vols pour les Marquises (80 000 Fcfp A/R, tarif le plus bas en temps normal) l’archipel ne reçoit habituellement que peu de visiteurs par les airs. Les résidents de Polynésie préférant souvent se rendre en Nouvelle-Zélande pour un tarif proche. Ainsi, contre toute attente, la crise sanitaire aura permis le développement d’un tourisme local, certes probablement temporaire, qui a bénéficié aux artisans de Taiohae.



Demande de subvention au Pays



“En effet, j’observe les visiteurs et je regarde régulièrement les chiffres, poursuit Mau, il s’avère qu’entre juin 2020 et août 2021, nous avons vu les ventes faire un bond énorme au fare artisanal de Taiohae, ce qui fait que jusqu’à présent nous n’avons pas observé de grosse baisse de chiffre d’affaires. D’ailleurs, nous nous sommes réunis récemment et nous avons décidé de faire une demande de subvention au niveau du Pays pour agrandir le fare qui devient trop petit.”