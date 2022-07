L’artisanat au cœur du Heiva de Hao

Hao le 7 juillet 2022 – Lancé la semaine dernière, le Heiva de Hao suit son cours notamment avec les nombreux concours dédiés à l’artisanat local. Mardi et mercredi les épreuves de tableaux décoratifs et de parures de bijoux ont mis à l'honneur nacres, coquillages ou autres fibres de cocotier.



Pour sa deuxième semaine, le Heiva de Hao continue de mettre à l'honneur l'artisanat local. Mardi, au fera Rauira, dédié à cette activité, s'est déroulé le concours de tableaux décoratifs durant lequel les participantes devaient créer un cadre photo à l'aide de matériaux locaux. Elles ont chacune misé sur un matériau dominant qu’elles ont ensuite ingénieusement habillé. Saïda, par exemple, a opté pour la cordelette en fibres de coco avec des incrustations de nacres et de coquillages, Titaina a quant à elle misé sur le pae’ore avec un habillage de tissus et de coquillages alors que Daliha a utilisé une grande variété de coquillages avec une décoration de pae’ore et de graines.

Mercredi, c'était au tour des créatrices de bijoux de montrer leur talent. Elles devaient réaliser une parure constituée d’une bague, d’un bracelet et d’un ras de cou. Les participantes avaient pour consigne dans cette épreuve d'utiliser le coquillage dans sa grande diversité. L'occasion pour ces artisanes de faire démonstration de leur habileté et de leur créativité en maniant tant de couleurs, de formes et d'harmonie dans leurs créations qui finiront par sublimer une vahine purotu. Les noms des gagnantes de tous les concours seront connus à l'occasion d’une soirée spéciale de remise de prix.







Rédigé par Teraumihi Tane le Jeudi 7 Juillet 2022 à 15:55 | Lu 210 fois