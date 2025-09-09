

L’art de Justine Russo au service d’Octobre rose aux Marquises

Nuku Hiva, le 8 octobre 2025 - À l’occasion d’Octobre rose et sous l’impulsion de la médecin radiologue Prisca Guillemette-Artur, une exposition émouvante et engagée arrive aux Marquises. Il s’agit d’une douzaine de photographies grand format, de femmes touchées par le cancer du sein, réalisées par l’artiste Justine Russo disparue cette année à l’âge de 34 ans des suites de ce même cancer.



À l’occasion d’Octobre rose, mois international de sensibilisation au cancer du sein, les Marquises s’apprêtent à accueillir une exposition photographique aussi poétique qu’engagée. Portée par l’initiative de la médecin radiologue Prisca Guillemette-Artur, cette série de douze clichés grand format donne à voir le visage intime et courageux de femmes confrontées à la maladie. Signées par l’artiste Justine Russo, disparue en avril dernier à seulement 34 ans des suites d’un cancer du sein, ces photographies transcendent le simple témoignage pour devenir une œuvre de sensibilisation et de vérité.



Pour Justine Russo, la photographie était bien plus qu’un art, c’était une rencontre, une transmission, une façon de faire entendre l’indicible. Ainsi, c’est dans son expérience personnelle de femme atteinte du cancer du sein, découvert en 2023 par le Dr Prisca Guillemette-Artur, que la jeune artiste a puisé l’inspiration pour donner à ses photographies de femmes une profondeur unique, mêlant sensibilité, résilience et audace, le tout avec vérité et sans fausse pudeur. Il s’agit d’un voyage artistique à travers douze histoires, douze personnages, douze combats contre la maladie à des stades différents.



“L’objectif de Justine a toujours été d’éveiller les consciences et de toucher les cœurs”, explique Samuel Caulier, le compagnon de Justine Russo. “À travers ces portraits, elle voulait montrer la réalité du cancer du sein, ce que l’on voit, mais aussi ce que l’on ne dit pas, ce que l’on cache parfois par pudeur. Certaines images peuvent être dures, mais c’est la réalité : celle du corps, de l’âme et du courage.”



Regarder au-delà des cicatrices



En effet, chaque cliché (uniquement des grands formats) est pensé comme une mise en lumière de la maladie pour toucher les cœurs. Les photographies invitent le public à regarder au-delà des cicatrices et des préjugés, et à découvrir la beauté dans la lutte, rappelant que même dans les moments les plus sombres, la force et la dignité persistent.



L’an dernier, Justine Russo a eu l’occasion d’exposer ce travail artistique à l’assemblée de la Polynésie puis au CHPF de Taaone, entre autres, mais elle rêvait de faire voyager ses photographies à travers les archipels de la Polynésie française, voyant l’art comme un puissant outil de sensibilisation dans la lutte contre le cancer.



Malheureusement, la jeune femme n’aura pas eu le temps d’accompagner ses œuvres, mais grâce à l’approbation de son compagnon et sous l’impulsion de la médecin radiologue Guillemette-Artur, le vœu de Justine est en phase de concrétisation puisque ses photographies viennent d’être acheminées à Nuku Hiva aux Marquises.



Elles seront exposées samedi dans le village de Taipivai à l’occasion de la journée de sensibilisation au cancer du sein organisée par l’association des femmes de Nuku Hiva, Te vehine te tumu. Puis, à partir du mercredi 15 octobre, elles seront installées sur les murs de la circonscription administrative de l’archipel à Taiohae (sur les deux étages) et ainsi accessibles à un large public jusqu’au mois de décembre 2025.



Une occasion unique et inédite pour la population marquisienne de découvrir gratuitement ces œuvres impactantes aux titres évocateurs tels que : Voyage émotionnel, Ensemble à travers la tempête, Cri du corps, Sœur d’arme ou encore Lueur d’espoir et Renaissance qui mettent en lumière le parcours de ces douze femmes polynésiennes face à la maladie.



L’importance du dépistage précoce



“Justine Russo était une femme lumineuse et énergique”, précise le Dr Prisca Guillemette-Artur. “À travers l’exposition de ses photos, je souhaite, tout comme son compagnon Samuel, continuer à la faire vivre.”



“Puis nous voulons sensibiliser les femmes mais aussi les hommes qui ont des épouses, des sœurs, des mères, à l’importance de l’accompagnement et du soutien des proches qui jouent un rôle immense dans la guérison”, poursuit-elle. “Présenter cette exposition aux Marquises, c’est permettre à d’autres familles, parfois isolées, de se reconnaître, de se sentir comprises, et surtout de savoir qu’elles ne sont pas seules. C’est un message de solidarité et d’humanité. Enfin, l’exposition doit être un message d’espoir, car dépisté tôt, le cancer du sein offre de bien meilleures chances de guérison.”



De fait, cette exposition est aussi un engagement pour le dépistage précoce du cancer du sein et l’occasion de rappeler que désormais, l’archipel des Marquises dispose de deux mammographes (à Nuku Hiva et à Hiva Oa). Un progrès essentiel pour la santé des femmes de l’archipel.



Même si pour l’heure, aucun médecin radiologue (à même d’interpréter les clichés) n’est en poste de façon permanente dans l’archipel, des missions sont organisées régulièrement avec la venue du Dr Guillemette-Artur, notamment dans le cadre du dépistage des femmes âgées entre 50 et 74 ans, qui bénéficient tous les deux ans d’un examen gratuit.



Pour l’heure, en ce mois d’Octobre rose, à partir de samedi, chaque visiteur de l’exposition des œuvres de Justine Russo sera invité à devenir acteur de la prévention, pour que le combat de la jeune femme et de toutes les femmes qu’elle a photographiées continue de résonner.

Rédigé par Marie Laure le Mercredi 8 Octobre 2025 à 16:57 | Lu 669 fois



