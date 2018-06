L'armée honore ses blessés

Quel est le but de cette journée ?



« Le chef de l’état-major de l’armée de terre a voulu instituer cette journée pour montrer aux militaires, à leurs familles mais également à l’ensemble de la population que l’armée de terre était une grande famille et que l’on ne laissait jamais tomber personne. »



Lorsqu’un militaire est blessé, comment l’accompagnez-vous ?



« Il y a tout d’abord l’accompagnement étatique : une personne blessée est prise en compte par l’institution et hospitalisée. Une fois que sa blessure est stabilisée, il se peut que la vie de ce militaire connaisse de grands changements. Ces derniers sont toujours présents et souvent énormes. Pendant parfois des semaines d’hospitalisation, les familles se retrouvent démunies. Il y a toutes les choses du quotidien à prendre en charge seul pour le ou la conjointe du blessé, il y a l’affection qui manque. Nous avons heureusement deux associations, l’ADO (Association pour le développement des œuvres d’entraide dans l’armée) et Terre Fraternité, qui font le lien entre la partie étatique et le reste pour aider les familles afin qu’elles soient la force réelle du blessé. Si l’on veut que ce dernier se rétablisse, il faut impérativement que l’on donne un coup de pouce aux familles, qu’il soit matériel, financier ou moral. »