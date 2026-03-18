

L'armée américaine frappe à nouveau un bateau de narcotrafiquants présumés, quatre morts

Tahiti le 14 avril 2026. Quatre hommes ont été tués mardi par les Etats-Unis dans l'est du Pacifique, a annoncé l'armée américaine, qui poursuit ses frappes sur des bateaux soupçonnés de trafic de drogue dans une campagne militaire contestée dont le bilan s'élève à au moins 174 décès, dont 11 ces derniers jours.



Le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom) a affirmé dans un message sur X que le navire visé mardi "se livrait à des opérations de narcotrafic". "Quatre narcoterroristes de sexe masculin ont été tués durant cette opération."



Une frappe similaire avait déjà tué deux personnes lundi, et deux autres tirs avaient tué cinq hommes samedi.



Washington mène depuis plusieurs mois une campagne de frappes dans le Pacifique et les Caraïbes contre des navires présentés comme participant à des activités de trafic de drogue alimentant les Etats-Unis.



L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.



Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires.

Rédigé par AFP le Mardi 14 Avril 2026 à 16:12 | Lu 309 fois



