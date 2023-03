L'arbre à pain, sujet d'étude dans les écoles marquisiennes

Nuku Hiva, le 13 mars 2023 - Toutes les écoles primaires des Marquises organisent le 4 mai prochain une journée dédié à l’arbre à pain. De sa culture, à son utilisation culinaire en passant par la préparation de médicaments, d’ici trois semaines les enfants doivent tout savoir de cet arbre emblématique. À Nuku Hiva, l’école Patoa se prépare.



Dans le cadre de l’éducation au développement durable des enfants, toutes les écoles primaires publiques des Marquises participent au mois de mai prochain à une “journée de cohésion” sur le thème de l’arbre à pain et de son fruit sous toutes leurs formes.

Il sera question à travers la découverte approfondie de cette plante emblématique de la culture polynésienne, de faire intervenir différents champs disciplinaires tels que la langue orale, les arts visuels ou encore l’exploration du monde.

Pour préparer leurs élèves de CM1 et CM2 à cette action commune à toutes les écoles marquisiennes, Elvira Bonnet et Vaina Tinirau, deux enseignantes de l’école publique Patoa de Nuku Hiva, ont fait appel aux étudiants de 3e du lycée agricole St-Athanase des Marquises et à leur professeure Mme Lafie Reva. “Nous avons pensé qu’il était intéressant de créer une interaction entre les jeunes étudiants en agriculture qui connaissent très bien l’arbre à pain et nos écoliers, qui, même s’ils ont tous déjà mangé le fruit de l’arbre, ne connaissent pas forcément toute l’étendue de son utilisation”, explique Elvira Bonnet.



Ainsi, lundi matin sous le grand préau de Patoa, les collégiens avaient préparé pour leur cadets divers ateliers visant à transmettre au mieux leurs connaissances en matière de fruits à pain (me’i en marquisien). Il était question, entre autres, de multiplication et de mise en terre de plants de me’i, mais aussi de pharmacopée et de confection de cosmétiques, de recettes culinaires typiquement marquisiennes (ka’aku, popoi et frites de me’i), ou encore de contes et légendes. “Désormais, précise Elvira Bonnet, suite à la récolte de toutes ces informations, les écoliers vont mettre leurs notes au propre, puisqu’il s’agit avant tout d’apprendre, de retenir puis de retranscrire. Nous allons bien sûr poursuivre ce travail sur l’arbre à pain à l’école puis, d’ici la fin du mois, les enfants réaliseront plusieurs affiches qui synthétiseront l’ensemble de nos travaux. Celles-ci seront exposées le jour de la cohésion, le 4 mai prochain, tout comme les travaux de toutes les autres écoles.”



Ainsi, chaque île de l’archipel organisera sa journée de cohésion en simultané. À Nuku Hiva l’événement doit se tenir sur le grand paepae du village de Taipivai.