L'appli qui révolutionne les transports en commun en Polynésie

Curieux timing pour lancer un nouveau site et une application dédiés au transport en commun, alors que les autorités de l'Etat et du Pays devraient annoncer prochainement les modalités du reconfinement au fenua, limitant donc les possibilités de déplacement des foules. Néanmoins la société Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT), dirigée par la famille Chung Sao, a tenu à lancer mercredi son application Tere Tahiti et son nouveau site internet. Deux outils qui permettent désormais aux usagers de suivre en temps réel les trajets des 200 bus du réseau, grâce à un système de géolocalisation des engins et des 300 poteaux d'arrêts de bus disposés tout autour de l'île."A Tahiti nous n'avons pas de voies réservées aux bus. Donc quand il y a un accident de la route, ou en période scolaire quand il y a de la circulation, c'est difficile de prévoir si un bus sera toujours à l'heure. Notre solution c'est donc la géolocalisation des bus", a indiqué Geoffrey Chung Sao, directeur général de la RTCT.L'application Tere Tahiti, disponible sur les systèmes d'exploitation Android et iOS, renseigne ainsi l'usager sur le temps de passage et d'attente des bus pour chacun des arrêts. Dans les véhicules, les chauffeurs ont accès à un écran dédié qui leur permet de réguler leur vitesse et de se conformer au plus près possible aux horaires affichés aux points d'arrêts. Aux terminus, un décompte indique l'heure exacte de prise de service au chauffeur pour se synchroniser avec les usagers. L'application permet ainsi d'informer rapidement des actualités du réseau : perturbations, infos trafic, informations diverses, etc. Fini donc les temps d'attente au petit bonheur la chance pour attraper son bus.Sur le site internet Tere Tahiti , l'interface rassemble l'essentiel des informations nécessaires pour voyager en transport en commun à Tahiti. Les usagers y retrouvent un plan du réseau et des fiches des lignes, la recherche d'itinéraire avec les heures de passage des bus aux arrêts sélectionnés, les fiches horaires de passages pour chaque ligne, une présentation des titres de transports et de la gamme tarifaire en vigueur, ou encore des informations pratiques et des contacts à destination des usagers du transport scolaire. Et le mois prochain, une boutique en ligne sera disponible sur laquelle il sera possible de s'abonner et de recharger son compte."Depuis 2019 il y a eu tout un travail de modernisation des transports publics, avec d'abord l'acquisition par le délégataire de service public, la RTCT, de nouveaux bus. Aujourd'hui c'est une nouvelle grande étape qui est franchie avec le lancement d'un système de transport intelligent", se félicite Lucien Pommiez, directeur des transports terrestres.La société RTCT attend désormais le retour du public pour corriger et améliorer ses nouveaux outils.