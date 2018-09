L'appel d'offres du projet du SWAC de l'hôpital du Taaone bientôt lancé

Papeete, le 12 septembre 2018- La ministre de la Modernisation de l’administration, en charge de l’énergie et du numérique, a présenté en Conseil des Ministres un état d’avancement du projet du SWAC du CHPF (Centre hospitalier de Polynésie française).

Ce point a permis à la ministre d’informer le gouvernement du lancement prochain de l’appel d’offres des marchés de travaux, pour un début des travaux à la mi-février 2019. L’objectif d’une mise en service en 2020 est maintenu.

Le SWAC, de par son emprise foncière et maritime, nécessite l’obtention d’autorisations administratives multiples (permis de construire, autorisation d’occupation du domaine public) impliquant une coordination entre de nombreux services du Pays, les équipes techniques du CHPF et la mairie de Pirae.

Ce projet illustre la modernisation en cours du fonctionnement de l’administration, et la nécessité d’une gestion transversale des services publics, au bénéfice des usagers. Le SWAC permettra notamment une économie de près de 400 millions de francs annuels sur la facture d’électricité du centre hospitalier.