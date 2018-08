L'apnéiste Guillaume Néry s'immerge à Moorea

Beaucoup de Polynésiens pratiquent l'apnée pour la pêche sous-marine. Quels sont les points communs entre un apnéiste, comme vous, et ces pêcheurs ?

"Quand on pêche, on est en apnée, donc forcément on utilise les mêmes moyens mais la finalité est différente. L'an dernier, lors d'un stage que j'ai tenu en Polynésie française, il y avait beaucoup de chasseurs qui voulaient en savoir plus sur les techniques d'apnée pour tenir plus longtemps sous l'eau et être plus à l'aise.

La différence fondamentale entre les deux pratiques : c'est que lorsqu'on est en chasse sous-marine, l'apnée est secondaire. On est un peu obnubilé par l'envie d'attraper un poisson. Il peut donc arriver qu'on s'oublie, qu'on oublie cette sensation d'envie de respirer. C'est comme ça que les accidents arrivent. En apnée, étant donné qu'il n'y a pas de distraction extérieure, on est concentré sur les sensations, on est plus à l'écoute. Il y a beaucoup moins de danger. Ce qui m'intéresse c'est d'amener aux chasseurs cette plus grande écoute sur leur corps pour qu'ils puissent chasser en toute sécurité.

La règle fondamentale est de ne jamais chasser tout seul, que ce soit en apnée ou en chasse.



Pour pratiquer l'apnée de haut niveau, qu’es-ce qui est le plus important : le mental ou la préparation physique ?

"Les deux sont extrêmement liés mais j'ai toujours eu du mal à parler de préparation mentale. C'est presque de la psychanalyse plutôt, c'est un travail sur le long terme. C'est comprendre ce que veut dire pour soi plonger en apnée, ce qui a fait qu’on a commencé et pourquoi on continue à avoir envie de le faire. Il faut être honnête avec soi-même. Bien évidemment toute la préparation physique est ensuite indispensable. Si on a une excellente préparation mais qu'on ne plonge pas pour les bonnes raisons ou qu'on se ment à soi-même, il y a des blocages mentaux qui vont se faire."

Dépasser les 100 mètres en apnée, pour beaucoup cela est extraordinaire et est une envie folle. Que leur répondez-vous ?

"Il n'y a aucune folie. Tout est absolument réfléchi. C'est une progression qui se fait très lentement sur des années et des années. On ne va jamais brusquer ni le corps ni le mental pour réaliser des performances comme celles-ci."



Aujourd'hui le record du monde dans votre spécialité est de 130 mètres. A-t-on atteint, selon vous, la limite ?

"Non, pas encore. Il y a trois ans, en 2015, quand j'ai tenté 129 mètres, le record était à 128. Depuis le record a été battu deux fois. Depuis un mois, le record est à 130 mètres. Je suis allé à 139 mètres. Mon corps y est allé. Même si cela n'a pas été validé, je sais que c'est possible (Guillaume Néry a réalisé une plongée à 139 mètres, à la suite d'une erreur de l’organisation, alors qu’il tentait de battre pour la cinquième fois le record du monde à −129 m). Je n'étais pas prêt pour ce jour-là car je ne m'étais pas préparé pour cela. Quelqu'un jour ira à 132, 133 mètres et, pourquoi pas, à 139 mètres. »

Suite à cet accident en 2015, vous avez arrêté les compétitions. Que ressentez-vous aujourd'hui en plongeant en apnée pour le "simple plaisir" et non plus dans le but de réaliser une performance ?

« En juin, j'ai réalisé une plongée à 105 mètres à Villefranche-sur-Mer. J'ai voulu, cette année, retrouver un peu les profondeurs. Cela m'a fait beaucoup de bien. Mais je n'ai pas de manque des profondeurs.

Le besoin que j'ai au quotidien c'est d'aller m'immerger. Quand je vais me promener entre 20 et 40 mètres, je ressens des sensations fantastiques. Pour moi, il y a trois piliers dans cette discipline.

Le premier, c'est l'exploration, derrière la surface de l'eau. Le deuxième, c’est la liberté. Ici avec la visibilité extraordinaire, j'ai l'impression de voler sous l'eau. C'est la magie de l'apnée : pouvoir être libre. Le troisième, c'est la sensation d'harmonie, la connexion avec l'élément, avec la planète Terre. La planète mer devrait-on plutôt dire car quand on est au milieu du Pacifique, on a plus l'impression que c'est une planète océan qu'une planète Terre.

Arrêter de respirer me permet de calmer mes pensées, de me mettre dans une forme de méditation. »