L'année économique 2022 entre rebond et inflation en Polynésie

Tahiti, le 4 mai 2023 – La synthèse annuelle 2022 de l'IEOM publiée jeudi détaille le rebond de l'économie locale l'an dernier "malgré de fortes tensions inflationnistes" et laisse entrevoir de belles perspectives pour 2023.



L'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) a publié jeudi sa dernière synthèse annuelle des principaux indicateurs économiques de la Polynésie française pour 2022. Une année marquée par "un rebond de l'activité dans un contexte inflationniste" indique l'établissement public national. L'IEOM débute en rappelant que la Polynésie a été "la collectivité française d’outre-mer la plus affectée par les conséquences économiques de la crise de la Covid-19". Arrêt brutal du tourisme oblige, la collectivité a connu une chute de l'économique locale aujourd'hui revenue au niveau d'avant-crise.

Climat des affaires au beau fixe

L'indicateur du climat des affaires, d'abord, a retrouvé le "niveau équivalent à sa moyenne de longue période dès le dernier trimestre 2020" et s'est ensuite "inscrit durablement au-dessus", note la synthèse. "Pour l’ensemble des entreprises qui participent à l’enquête de conjoncture, l’exercice 2022 est caractérisé par une orientation globalement favorable de l’activité et une reprise des embauches, à laquelle s’ajoute une hausse de leurs prix afin de consolider leur trésorerie."

L'inflation plombée par l'alimentaire

Le point noir reste évidemment l'inflation dont le niveau en glissement annuel est confirmé à +8,5%, avec des disparités à relever. C'est l'alimentation qui subit la plus lourde inflation avec +12%. Le logement (+8,8%) et les transports (+8,2%) restent dans la moyenne. En revanche, comme depuis plusieurs années, les tarifs des télécommunications tirent l'indice des prix vers le bas par l'effet de la concurrence entre les opérateurs sur le territoire : -16,4% en 2022 !

La consommation est là

La consommation semble pourtant se maintenir en dépit de cette hausse des prix. Moindre qu'en 2018 et 2019, la production de crédits à la consommation reprend +14,9% en 2022 après avoir repris +7% en 2021. "La vigueur de la consommation se reflète dans les immatriculations de véhicules neufs qui augmentent de 25,0 % sur les neuf premiers mois de l’année", note l'IEOM.

Tourisme "régénéré"

Les chiffres d'affaires de l'ensemble des secteurs économiques polynésiens sont orientés à la hausse. Très affecté par la crise, le tertiaire accroit son chiffre d'affaires global de +15,4% en 2022, après +8,9% en 2021. Le tourisme est "régénéré". Les hôtels ont "restauré leur rentabilité".



En conclusion, l'IEOM estime que malgré l'inflation, la Polynésie française devrait retrouver son niveau de produit intérieur brut d’avant crise au premier trimestre 2023. Le rebond de l’économie polynésienne "semble se poursuivre comme l’illustre l’évolution des principaux indicateurs sur les premiers mois de l’année 2023". La fréquentation touristique dépasse notamment désormais ses performances atteintes en 2019. Conclusion tout de même mesurée pour l'établissement : "Le contexte des élections territoriales en Polynésie française ainsi que la progression des risques géopolitiques constituent néanmoins des facteurs d’incertitude de nature à peser également sur le comportement des agents économiques."

Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 4 Mai 2023 à 18:57 | Lu 276 fois