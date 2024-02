“L'année du Dragon sera une bonne année”

Tahiti, le 4 février 2024 – Une partie de la communauté chinoise avait rendez-vous vendredi dernier au temple Kanti pour une cérémonie dédiée à l'ouverture des yeux du Dragon. L'occasion pour l'association Si ni tong de dévoiler son programme des festivités prévues pour ce mois de février, consacré entièrement à la nouvelle année du Dragon de bois.



C'est au son des tambours battants et des pétards que la danse des lions ouvre chaque année les festivités du Nouvel an chinois. Mais très loin du folklore qu'on lui prête hâtivement, la cérémonie permet, selon la croyance chinoise, d'invoquer les esprits de ces animaux sacrés afin de chasser la mauvaise fortune et le malheur. Une manière de commencer l'année lavé de toutes les mauvaises ondes, pourrait-on ainsi dire. Toutefois, à l'occasion de ce Nouvel an chinois annoncé et placé sous le signe du Dragon de bois, les lions n'ont pas été les seuls à rugir : “Nous avons fait venir un dragon assez spécial afin de marquer le coup comme il se doit”, a déclaré Patrick Yeung, président de l'association Si ni tong, qui assure que cette année sera spéciale : “C'est un animal exceptionnel, déterminé et courageux. L'année du Dragon est toujours de bon augure. Elle est toujours marquée par beaucoup d'innovation et de créativité.”



Et sous la pagode du temple Kanti, vendredi dernier, une poignée de personnes ont eu la chance d'assister à la cérémonie d'ouverture des yeux du dragon, un symbole fort au sein de la communauté : “Ce n'est pas anodin”, assure Charles Laux, pilier des arts martiaux chinois en Polynésie française. “Il faut se rendre compte qu’ailleurs, et en Chine notamment, les gens se battent littéralement pour avoir le privilège d'ouvrir les yeux du dragon. Cela assure une chance inouïe durant cette année à celui qui reçoit cet honneur. Dans l'histoire, nombreux sont les exemples de réussite après avoir reçu ce privilège.” Un honneur qui, cette année, est revenu au président de l'association Si ni tong, Patrick Yeung.



Un mois mémorable



Pour autant, ce dernier préfère partager les bienfaits qu'une telle cérémonie peut engendrer : “L'association Si ni tong et moi-même, nous souhaitons surtout que cette année soit bénéfique pour le plus grand nombre, pour tous les foyers de Polynésie et d'ailleurs”, promet le président du Si ni tong, bien décidé à rendre ce mois de février 2024 mémorable : “J'invite les familles, les amis, tout le monde, à venir aux différentes manifestations organisées par l'association et la ville de Papeete. Notamment le jeudi 8 février, dans la rue Colette, pour l'allumage des lanternes et les spectacles. Le lendemain se tiendra le bal du Nouvel an dans le jardin du temple Kanti. Et puis aussi et surtout le dimanche 18 février, toujours au temple, où l'on vous a préparé des danses, des chants chinois interprétés par Peterson Cowan et la chorale du conservatoire, accompagnés au violon chinois, etc. En somme, du très beau spectacle.”

Programme du mois de février Jeudi 8 février : Allumage des lanternes dans la rue Colette avec Papeete Centre-Ville. Stands et spectacles (rue du Restaurant Mémène). De 17 à 21 heures.



Vendredi 9 février : Bal du Nouvel an dans le jardin du temple Kanti à Mama’o.



Samedi 10 février : Premier jour de l’année du Dragon de bois, cérémonie au siège de Si ni tong face à la pâtisserie La Marquisienne et le restaurant Mémène) avec dans des lions.



Jeudi 15 février : Spectacle d’une troupe d’acrobates et d’artistes martiaux de la province chinoise du Hubei, berceau de l’acrobatie, dans la salle omnisports de l’AS Dragon à Titioro à partir de 19 heures.



Dimanche 18 février : Journée culturelle chinoise dans le jardin du temple Kanti à partir de 8 heures. Des stands et de nombreux spectacles dont la danse du dragon, une interprétation de chansons chinoises par Peterson Cowan et la chorale du conservatoire, accompagnés par Tommy Yeung au violon chinois à deux cordes (erhu), de Nicolas Yeung au violon et de Maryse Castello au violoncelle, troupe d’acrobates chinois, danses chinoises, démonstrations d’arts martiaux.



Samedi 24 février : Rendez-vous à la mairie de Papeete dans la rue Gauguin à partir de 17 h 30 pour le défilé des lanternes qui s’achèvera dans les jardins du temple Kanti à Mama’o où il y aura des spectacles de danse. N’oubliez pas votre lanterne pour accompagner le dragon illuminé.



