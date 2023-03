L'année 2023 démarre fort côté tourisme

Tahiti, le 29 mars 2023 – Publiés mercredi par l'ISPF, les derniers chiffres de la fréquentation touristique pour le mois de janvier 2023 sont en progression par rapport à l'année pré-Covid 2019. Les marchés américains et métropolitains sont au plus haut depuis 2001.



En janvier 2023, 15 223 touristes ont débarqué à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, a annoncé mercredi l'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF). Un chiffre en progression de +1,5% par rapport à l'année pré-Covid 2019. Dans la continuité de ces derniers mois, la fréquentation touristique en provenance d'Amérique du Nord bat des records : +19% par rapport à 2019, à un niveau jamais observé depuis 2001. Juste derrière, le marché métropolitain garde également une fréquentation record : +40% par rapport à 2019, là-aussi avec un record remontant à 2001 pour un mois de janvier… La concentration de ces deux marchés touristiques -Amérique du nord et France métropolitaine- est impressionnante pour le fenua. Ces deux zones représentent 78% des touristes contre 64% en 2019. Troisième en part de marché, la clientèle du Pacifique a retrouvé de son côté son niveau d'avant-crise. Les effectifs de 2019 sont reconstitués et seule manque la clientèle asiatique, avec la fermeture de la ligne vers Tokyo.