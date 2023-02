L'année 2022 entre rebond et records pour le tourisme

Tahiti, le 13 février 2023 – Alors que l'ISPF vient de publier les nouveaux chiffres records de la fréquentation hôtelière en décembre 2022, la tendance très positive des principaux indicateurs du secteur touristique est confirmée sur l'année écoulée. Ces résultats exceptionnels et “inespérés” de l'année 2022 ont d'ailleurs été présentés en détails, fin janvier, lors de la conférence annuelle de Tahiti Tourisme. Avec parfois des niveaux “jamais observés en Polynésie”.



L'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) a publié lundi les chiffres de fréquentation hôtelière pour le mois de décembre 2022. Ils révèlent notamment un coefficient moyen de remplissage des hôtels de 62,4%, un taux jamais atteint pour un mois de décembre. Sur l'ensemble de l'année 2022, ce taux s'élève à 68,8%, retrouvant quasiment celui de 2019 (69,2%) grâce notamment à un nombre de touristes important, une durée de séjour longue et une offre d'hébergement qui a légèrement diminué depuis 2019 avec la fermeture d'hôtels à Moorea et Bora Bora. Comme le souligne l'institut, “l'ensemble des indicateurs de gestion suit une tendance positive.” Ainsi, le revenu moyen par chambre (RMC) s'élève à 67 100 Fcfp en décembre, le plus haut de toute l'année 2022 (juste devant celui d'août à 67 000 Fcfp).



Tous les voyants sont donc au vert pour les hôteliers concernant l'année qui vient de s'achever. Et ils le sont pour le tourisme en général en Polynésie. En témoignent les excellents résultats annuels du secteur présentés le 30 janvier dernier lors de la conférence annuelle Tahiti Tourisme par Julien Vucher-Visin, chef du département études et synthèses à l'ISPF. Une présentation particulièrement détaillée et riche d'enseignements, pourtant jusqu'ici peu relayée et commentée dans les médias.



218 000 touristes en 2022



On y apprend que la Polynésie a accueilli 218 000 touristes en 2022 (à noter que les chiffres de décembre n'ayant pas été encore consolidés au moment de la conférence, cela reste une estimation toutefois très réaliste). “Un chiffre inespéré quand on pense au début d'année, et ce n'est que 8% de moins de notre année record de 2019 avec 236 642 touristes”, avait commenté Jean-Marc Mocellin, directeur général de Tahiti Tourisme. À ces 218 000 touristes, il faut ajouter 23 000 excursionnistes (ce sont les passagers de croisières en transit ou transpacifique et dont le séjour en Polynésie ne comportait aucun hébergement terrestre). Ils sont donc au total 241 000 visiteurs à être venus en Polynésie française l'an passé.

Rebond touristique En détail, après le Covid, la fréquentation touristique a connu une reprise progressive qui s'est accentuée tout au long de l'année 2022 avec une accélération depuis le mois de septembre jusqu'à la fin de l'année, dépassant alors celle de 2019 : “Jamais la Polynésie n’avait accueilli autant de touristes sur cette période [septembre-décembre]”, souligne Julien Vucher-Visin. Un rebond touristique qui concerne tous les types de tourisme que ce soient les croisiéristes qui reviennent à un niveau proche de celui de 2019 (42 000 passagers en 2022 vs 45 000 en 2019) l'hébergement affinitaire ou l'hébergement terrestre qui atteint plus de 90% de la fréquentation de 2019. “Des résultats qui nourrissent les hôtels, les pensions de famille, les bateaux de croisière mais aussi le yachting”, commente l'analyste.



En termes de provenance des voyageurs, la répartition s'est transformée avec le Covid puisqu'elle est à présent très concentrée, avec 80% des touristes émanant seulement de deux marchés : l'Amérique du Nord (46%) et la France (34%). “Si tous les types de tourisme ont profité de la reprise et de la réouverture, ce n'est pas le cas de tous les marchés. La destination reste fermée vers l'Asie, la réouverture vers le Pacifique a été tardive, et pendant très longtemps on est resté centrés sur Paris et la Californie, côte Ouest des États-Unis et le Canada.” Ainsi, plus de 100 000 touristes étaient originaires d'Amérique du Nord, “un chiffre qu'on n'avait pas vu depuis les années 2005-2007”. Près de 75 000 touristes français ont été accueillis en 2022, ce qui représente 20% de plus par rapport à 2019.



Des niveaux jamais observés en Polynésie



Le nombre de nuitées terrestres vendues (locations, hôtels, pensions, petite hôtellerie ou yachting) a été supérieur à celui de 2019 (+4%) avec plus de 2,2 millions de nuitées consommées en 2022. À noter la dynamique du secteur des locations de tourisme (type Airbnb) qui connaît une très forte croissance (nombre de touristes multiplié par quatre depuis 2018) mais qui, finalement dans la répartition par type d'hébergement choisi, reste inférieure à ceux qui séjournent en petite hôtellerie familiale ou en hôtels.



Lors de sa présentation, Julien Vucher-Visin est revenu sur la hausse des principaux indicateurs de gestion des hôteliers : “Le fait marquant, c'est l'augmentation du prix moyen qui était de 44 000 Fcfp en 2019 qui passe à 59 000 Fcfp en 2022, c'est significatif. Ce qui veut dire que le revenu moyen par chambre disponible (qui est le produit entre le prix moyen d'une chambre et le CMR) a atteint un niveau jamais observé encore en Polynésie française.” Avant d'illustrer ses propos : “Un hôtelier peut soit brader des chambres pour les remplir, soit les vendre très cher mais en vendre peu. Et là, la chance qu'il a eue, c'est qu'il les a vendues très cher et qu'il les a bien vendues !”



Chiffres-clés 2022 218 000 touristes (estimation)

241 000 visiteurs

1 600 vols internationaux

350 000 passagers aériens internationaux

8 000 vols domestiques

2,2 millions de nuitées d'hébergement vendues

Fakarava, champion de la densité touristique Dans sa stratégie de développement touristique Fari’ira’a Manihini 2027 (ou FM27), la Polynésie ambitionne de gérer les flux touristiques afin qu'ils atteignent mais ne dépassent pas 280 000 visiteurs d’ici 2027. Un seuil qui permettrait de maintenir un ratio d'un habitant pour un visiteur.



La densité touristique est actuellement de 0,9 touriste par habitant, et considérée comme assez faible par l'ISPF. Cependant il existe de fortes disparités entre les différentes îles. Elle s'élève à 7 à Moorea, à 11 pour Bora Bora… et même 15 à Fakarava. L'atoll des Tuamotu détenant le record en Polynésie française.

