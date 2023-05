L'ancien maire de Rangiroa Teina Maraeura est décédé

Tahiti, le 11 mai 2023 – L'ancien maire de Rangiroa et ancien représentant à l'Assemblée de la Polynésie française, Teina Maraeura, est décédé ce jeudi matin à 72 ans, des suites d'une longue maladie. Il a été à la tête de la commune de Rangiroa pendant 36 ans. À l'assemblée, il a notamment fondé le groupe des îliens et siégeait depuis 2018 au Tapura huiraatira.



L'ancien maire de Rangiroa et ancien représentant à l'Assemblée de la Polynésie française, Teina Maraeura, est décédé ce jeudi matin à 72 ans à l'hôpital de Taaone, des suites d'une longue maladie. Teina Maraeura commence sa carrière politique en 1986 en tant qu'élu à l'assemblée de la Polynésie française. Il figure alors en seconde position sur la liste "Tapura napo des Tuamotu-Gambier". Et trois mois plus tard, il est élu maire de la commune de Rangiroa. Une position de premier édile qu'il occupera pendant 36 ans et qu'il perdra après avoir été rendu inéligible par la justice. En tant que maire de Rangiroa, il sera président du syndicat intercommunal à vocations multiples des Tuamotu-Gambier (SIVMTG) de 2002 à 2014.



En pleine période d'instabilité politique, il fait un bref passage au gouvernement, du 26 octobre 2004 au 3 mars 2005, en tant que ministre de la Culture, chargé de la promotion des langues polynésiennes, du nouveau gouvernement Flosse après le premier Taui de mai 2004. En mars 2007, il crée et dirige Te niu hau manahune, le parti des îliens, aux côtés notamment du Marquisien Benoît Kautai et de l'ancien maire de Hao Temauri Foster. Un an après, à l'assemblée, il fonde et préside le groupe Te Mana o te mau Motu, le "groupe des îliens" – autonomiste –, "pour faire entendre la voix des archipels éloignés" et pour "renforcer la majorité To Tatou Ai'a du gouvernement Tong Sang", peut-on lire sur le blog du groupe dans un article datant de juin 2008. Le groupe à l'assemblée fera souvent corps avec l'UPLD. Il sera aussi régulièrement au centre des changements de majorité, comme en 2008 pour renverser le gouvernement Flosse, en 2009 pour renverser celui d'Oscar Temaru, ou en 2011 pour remettre ce dernier au pouvoir. En 2013, Teina Maraeura perd son siège à l'assemblée. C'est la fin des "îliens" à l'APF. Il est de nouveau élu à l'assemblée en 2018 où il siège au sein du Tapura huiraatira.

Inéligible puis relaxé Teina Maraeura a eu connu des démêlés avec la justice. En avril 2021, il écope de 2 ans de prison avec sursis, 5 millions de Fcfp et 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire du Fonds de développement des archipels (FDA). L'élu perd immédiatement son mandat de maire. C'est son fils, Tahuhu Maraeura, qui lui succède à la tête de la commune. Teina Maraeura reste cependant représentant à l'assemblée tant qu'une condamnation définitive n'est pas prononcée. Et coup de théâtre en octobre 2022, il est relaxé dans cette affaire par la cour d'appel de Papeete.



Ces dernières années, Teina Maraeura luttait contre la maladie. Ce jeudi matin, les messages d'hommage et de condoléances étaient nombreux. La commune de Rangiroa parle d'un homme "engagé, visionnaire, bon, mais surtout un homme qui aimait son (ses) île(s) et sa population". Moetai brotherson salue "un grand Pa’umotu qui vient de nous quitter". Quant au Tapura, il se souvient d'un "homme dévoué et un travailleur acharné", qui a "été un pilier dans la construction du Tapura huiraatira" et qui "restera à jamais gravé dans l'histoire des Tuamotu comme un metua pour les paumotu qu'il a accompagnés et développés pendant près de 40 ans". La dépouille mortelle de Teina Maraeura sera exposée à partir de 16 heures, ce jeudi, au temple protestant situé route du tombeau du roi, à Arue. La commune de Rangiroa devrait communiquer ultérieurement plus d’informations concernant son inhumation et son rapatriement sur Rangiroa.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Jeudi 11 Mai 2023