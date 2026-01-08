

L’amour et l’artisanat célébrés à Taravao

Tahiti, le 2 février 2026 – Une trentaine d’artisans donnent rendez-vous au public au salon “Rima no te here”, du mardi 10 au samedi 14 février, à Taravao. Exposition-vente, démonstrations, concours et animations sont au programme. Les inscriptions sont encore possibles auprès du comité du tourisme de Taiarapu-Ouest.





Malgré plusieurs initiatives ponctuelles, le calendrier des expositions artisanales à Taravao peine à s’ancrer dans la durée. Une situation dont plusieurs artisans ont témoigné récemment au micro de nos confrères de Polynésie La 1ère. Un appel entendu par le comité du tourisme de Taiarapu-Ouest (CTTO), qui a beaucoup œuvré dans le secteur de Teahupo’o avec l’effervescence liée aux épreuves de surf olympiques de 2024, mais qui renoue avec son appellation d’origine plus largement associée à Tahiti iti à travers l’organisation d’un événement dans la commune voisine de Taiarapu-Est.



“L’objectif, c’est de répondre à la demande des artisans, surtout ceux spécialisés en artisanat traditionnel, désireux d’avoir des salons à la Presqu’île. On a décidé de relever ce défi avec eux et de compléter avec des animations musicales, des ateliers-démonstrations variés et des concours primés autour du tīfaifai, des parures de coquillages, de la gravure sur nacre et du tressage”, annonce la présidente du CTTO, Bernadette Taputu-Wasna, interrogée en marge d’une réunion de préparation, ce lundi matin.



Aparté nécessaire à l’approche des élections municipales : la référente, qui soutient un des candidats en lice face au maire sortant, assure que cette initiative est “sans enjeu politique” : “Il n’y a pas de comité du tourisme à Taiarapu-Est en dehors de celui de Tautira. Nous sommes régis en association et cet événement a été accepté en assemblée générale. Nous avons le soutien de la commune et du ministre en charge de l’Artisanat, qui nous a confirmé sa présence à l’ouverture”, précise-t-elle par ailleurs.



​Des savoir-faire à valoriser

Pour cette première édition à l’occasion de la Saint-Valentin, le salon “Rima no te here” mettra à l’honneur des produits “faits main avec amour” du mardi 10 au samedi 14 février sous les deux fare pōte’e du parc Teaputa, à l’exception du jeudi 12 février où l’événement sera délocalisé au marché de Taravao pour laisser la place au forum d’orientation post-3e. Vingt-six artisans de la Presqu’île auraient déjà confirmé leur participation. “Pour ceux qui seraient intéressés de se joindre à nous pour exposer leurs créations, ils peuvent me contacter directement par téléphone ou via la page Facebook du comité. On cherche des spécialistes de l’art du tīfaifai et de la vannerie, mais on reste ouvert à d’autres propositions. Il y a un savoir-faire exceptionnel à valoriser”, lance Bernadette Taputu-Wasna. Deux “nocturnes” sont prévues vendredi et samedi. Pour plus de visibilité, le comité du tourisme travaille également à faire inscrire ce rendez-vous à l’agenda des festivités mensuelles du Mahana pae de Tahiti Tourisme.



Infos pratiques Salon de la Saint-Valentin “Rima no te here”, du mardi 10 au samedi 14 février 2026 au parc Teaputa, sauf jeudi 12 février au marché de Taravao. Horaires : mardi de 8 à 17 heures, mercredi de 8 à 12 heures, jeudi de 8 à 16 heures, vendredi de 8 à 19 heures et samedi de 8 à 18 heures. Plus d’infos au 87 78 86 40 ou via la page Facebook du comité du tourisme de Taiarapu-Ouest.

