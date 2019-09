L’ambassade de France au Japon met la Polynésie à l'honneur

Tahiti et ses îles

Notre priorité n’est pas de capter un marché mais d’accueillir vos clients, partager avec eux ce qui fonde notre identité et notre fierté singulières, en faire des Polynésiens de cœur et leur permettre au terme de leur séjour de graver pour la vie, les sourires, les parfums, les goûts, les accents de musiques, les couleurs, les fous-rires, les coups de cœurs, la tendresse, l’amitié et l’amour que l’on ressent à chaque minute passées dans nos îles. C’est le Mana, l’Esprit, la force de vie de la Polynésie qui s’ouvre à vos clients et non pas simplement des chambres et des services standardisés. Si il est des voyages qui marquent une vie et fixent le souvenir, c’est en Polynésie et nulle part ailleurs que vos clients seront marqués par l’amour et la paix

Nous avons du travail à accomplir en Polynésie française en particulier pour augmenter notre capacité d’accueil et d’hébergement hôtelier. Nous projetons ainsi une augmentation de nos capacités d’accueil de 30% d’ici à 2023, soit près de 800 unités à venir compléter nos offres actuelles, 300 livrées et commercialisées sur Tahiti fin 2020 ou au tout début 2021. Notre grand projet de complexe touristique «Le village Tahitien» avance à grands pas et des investisseurs polynésiens se positionnent pour réaliser près de 1000 unités d’accueil sous toutes formes d’hébergement (hôtellerie classée, résidence de tourisme, meublé, condominium) et de services touristiques autour d’une marina, d’un centre culturel et d’un grand centre de congrès et de spectacles en phase de concours d’architecture en ce moment même. Dès le premier trimestre 2020 une présentation plus détaillée de ce grand projet structurant pourra vous être présenté avec un horizon à 2023 pour ses premières prestations.

La soirée s’est poursuivie par des prestations de la troupe de danse de Mevina Liufau. Tuarii Tracqui, membre du jury du Heiva i Tokyo 2019 qui s’est déroulé la semaine dernière dans la capitale nippone, a réalisé une danse en couple avec la célèbre danseuse japonaise Momoka Nakajima, sur une chorégraphie spécialement créée pour l’occasion. Teiva LC, très apprécié des Japonais, également présent pour participer au Tahiti Festa 2019, a également animé la soirée des plus belles chansons de son répertoire. Enfin, les travaux en photos de Christian Durocher étaient exposés sur des kakemonos géants présentant l’univers des danses polynésiennes et ce lien fait de passion autour du ´Ori Tahiti entre la Polynésie et le Japon