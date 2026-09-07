

L’aire de jeux “Rosemonde” inaugurée au foyer Te Arata

Tahiti, le 28 septembre 2026 - Vendredi après-midi, le foyer Te Arata, géré par l’association Emauta, a inauguré une aire de jeux pour enfants dans son enceinte. Celle-ci est baptisée Rosemonde en hommage à Rosemonde Teriitapunu, directrice par intérim de 2023 jusqu’à sa disparition en 2025. C’est elle qui avait pensé et lancé ce projet.



C’est avec une grande émotion que Véronique Mercadal, directrice de l’association Emauta, a pris la parole vendredi après-midi dans les jardins du foyer Te Arata. Ce foyer de Papeete, qui accueille les familles en difficultés, inaugurait son aire de jeux. Un site baptisé “Rosemonde”. “Ce nom est un hommage à celle qui continue à nous manquer et à qui nous pensons encore tous les jours.”



Rosemonde Teriitapunu a été directrice par intérim du foyer Te Arata de 2023 jusqu’à sa disparition en 2025. “C’est elle qui a pensé cette aire de jeu”, a insisté la directrice remerciant au passage le Pays ainsi que la trentaine de généreux donateurs qui ont permis la concrétisation de ce projet. Véronique Mercadal était accompagnée pour l’inauguration du président de Emauta, Manutea Gay, du tāvana de Papeete Remy Brillant, des représentants du Pays et de la DSFE ainsi que de la directrice actuelle du foyer. “C’est grâce au soutien des uns et des autres que Emauta peut continuer à œuvrer”, a ajouté Manutea Gay.



Dans le public, se trouvaient une partie des résidents avec leurs enfants impatients de pouvoir enfin profiter des jeux, et la famille de Rosemonde Teriitapunu. Nahei, sa fille, a exprimé sa joie de voir ce projet mené à terme.



Emauta pour redonner l’espoir fête ses 30 ans



L’association Emauta est née il y a tout juste 30 ans pour répondre à des situations de précarité auxquelles les structures alors existantes ne pouvaient pas apporter de réponse adaptée.



Au début des années 1990, face à l’augmentation du nombre de personnes sans domicile fixe à Papeete, le Secours catholique a mis en place un accueil de jour baptisé Te Vai-ete. Avec l’accord de l’Église, grâce à l’engagement du père Christophe et au soutien de la municipalité de Papeete – et notamment à Louise Carlson, tāvana de l’époque – un local municipal a été mis à disposition et aménagé dans le quartier Vaininiore. Il a été inauguré le 23 décembre 1994 pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe et en grande précarité. Les missions initiales étaient alors d’offrir un repas chaud, un minimum d'hygiène et un espace de réconfort.



Pour aller plus loin, Pepe Tehio, un homme dont le parcours a été marqué par les blessures et les ruptures de la vie, qui a connu la rue, les mauvaises fréquentations et une existence éloignée des valeurs qui sont plus tard devenues les siennes, a œuvré pour la création d’une structure d’hébergement. Il a sollicité Monseigneur Michel Coppenrath et, grâce à un financement obtenu auprès d’une organisation caritative allemande, un foyer fût construit : la Maison du Bon Samaritain, inaugurée en août 1996.



Très vite se posa la question de la gestion de cette nouvelle structure, le Secours catholique apparu naturellement comme un acteur susceptible d’assurer cette responsabilité. Manutea Gay, alors responsable du Secours catholique, accepta de participer au projet, estimant nécessaire de créer une structure distincte. Une association fût créée en décembre 1996 afin d’assurer l’administration et le financement du Bon Samaritain : l’association Emauta pour redonner l’espoir. Emauta est une transcription locale d’Emmaüs. La formule “Pour redonner l’espoir” a été ajoutée pour exprimer clairement la finalité du projet : accueillir les personnes en difficulté, mais surtout leur permettre de retrouver une perspective et une place dans la société.



Six foyers et un service



Le Bon Samaritain a répondu à un besoin immédiat, mais l’expérience a montré rapidement que les situations de précarité étaient diverses. C’est ainsi que Emauta a lancé la construction d’autres foyers : la Samaritaine pour les femmes majeures seules ou avec enfants, le foyer maternel Manini’a’ura à Mahina, et Te Arata, destiné à l’accueil des familles.



Plus tard, la gestion du Bon Pasteur – qui accueille des jeunes filles – a été confié à Emauta en 2019, l’association qui le gérait souhaitant se retirer, sans repreneur le foyer menaçait de fermer. Emauta a donc accepté de prendre la suite. Un an plus tard, en 2020, l’association a également repris la gestion du Centre d’accueil de l’enfance (CAE), précédemment géré par les sœurs de Cluny, qui souhaitaient elles aussi se désengager. Enfin, Emauta a lancé le 19 mai 2025 Tuiau, un service d’accompagnement post-hébergement conçu pour assurer une continuité d’accompagnement après la sortie des foyers.



En 30 ans, Emauta pour redonner l’espoir a grandi, s’est développée, s’est professionnalisée mais ses valeurs et missions, elles, restent inchangées : accueillir sans exclure ni juger, et protéger les personnes vulnérables avec bienveillance.

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 28 Septembre 2026 à 16:09 | Lu 283 fois



