

L’aérodrome de Takaroa mis aux normes

Tahiti, le 11 mars 2026 – Les travaux d’aménagement de l’aérodrome de Takaroa ont débuté cette semaine. Les aménagements prévus visent à renforcer la sécurité de la plateforme aéroportuaire, à garantir l’efficacité de l’exploitation de l’infrastructure et à améliorer les conditions d’accueil des usagers de l’aérodrome.



D’une durée estimée à un an, le chantier prévoit la mise aux normes de la piste sur 1 200 mètres de long et 30 mètres de large, incluant des travaux de terrassement sur l’ensemble de son emprise, ainsi que la rénovation de l’aérogare existante, a tenu à informer Jordy Chan, ministre des Grands travaux, de l’Équipement, en charge des Transports terrestres et maritimes et de la Décentralisation.



L'organisation des interventions permettra d’assurer la continuité de la desserte aérienne régulière de l’atoll pendant toute la durée du chantier.



Cette opération est cofinancée par le Pays et l’État au travers du troisième instrument financier pour un montant global d’environ 700 millions de francs.



Le ministre se réjouit du démarrage de ces travaux qui contribuent à offrir un service de qualité aux usagers et à renforcer le lien essentiel entre les îles du Fenua.

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 11 Mars 2026 à 17:11 | Lu 146 fois



