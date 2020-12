L'aéro-club de Uturoa fait de l'œil aux lycéens

Stéphane Descombaz avait déjà enseigné durant quatre ans le BIA dans un lycée en métropole, à Saint-Tropez, "et le succès a été chaque année au rendez-vous" affirme-t-il. "Le but de cette initiative est de susciter des vocations professionnelles car la demande est forte, tant dans le domaine civil que militaire. Et ce à tous les niveaux de la branche aéronautique: pilotes, hôtesses et stewards, aiguilleurs, mécaniciens, radaristes, agents d'escale, pilotes d'hélicoptères et beaucoup d'autres qualifications encore. Quand vous vous présentez dans la filière d'études avec ce BIA, il est certain que les portes s'ouvrent plus facilement. D'autant que ce diplôme ouvre également les vannes financières des structures aéronautiques qui peuvent financer par exemple les cours de pilotage."

Et pour susciter les vocations, Tahiti Air Lagon envisage, avec la participation financière du lycée, du rectorat et des parents, de faire voler tous les élèves au moins une fois, "afin qu'ils sentent les plaisirs de l'aviation". En attendant ces financements, les lycéens devraient déjà pouvoir prochainement se rendre à l'aéro-club et visiter les infrastructures de l'aéroport, "toujours dans le but de susciter l'engouement" espère le professeur, qui précise que "ce projet existait déjà au LUT, mais il se pratiquait à distance avec un professionnel à Tahiti. Là nous travaillons en direct".

Si ce programme concerne toutes les classes du secondaire, le BIA ne peut se passer qu'à partir de 13 ans. Avec cette base, les jeunes qui décrocheront leur diplôme n'auront plus qu'à prendre quelques cours théoriques dans un club pour formaliser l'étape suivante.