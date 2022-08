L’administration en audience foraine aux Australes

Tahiti, le 17 août 2022 - Une délégation des services administratifs de l’État et du Pays est en mission jusqu’au 26 août Rapa, Tubuai et Rurutu.



Embarqués le 13 août 2022 à bord du Bâtiment militaire multi-missions BSAOM Bougainville, les 13 membres de cette mission ont été déposés sur l’île de Rapa le 16 août pour passer quelques jours auprès de la population et des élus, avant de reprendre la mer le 20 août en direction de Tubuai, pour se rendre ensuite à Rurutu du 22 au 23 août 2022.

Coordonnée par la subdivision administrative des îles Australes, cette mission permet d’accompagner les habitants dans les différentes procédures judiciaires et administratives, de recueillir les demandes de passeport et carte nationale d'identité, d'organiser les épreuves sportives prévues dans le cadre du futur recrutement de sapeurs-pompiers volontaires de la commune, de mettre en œuvre des formations à destination des agents communaux et de tenir diverses réunions, visites de terrain et rencontres avec la population.

Cette délégation de l’administration est composée duirecteur de la Protection Civile, d’un ingénieur en environnement de la Direction de l'Ingénierie Publique, d’un agent chargé du recueil des demandes de titres de la Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques, de plusieurs militaires de la compagnie de gendarmerie départementale des Archipels, d’un médecin de la Direction de la Santé, du chef de projet déchets de la Direction de l'Environnement et de deux formateurs du Centre de gestion et de formation.

Son déplacement aux Australes à une demande de Tuanainai Narii, le maire de de Rapa. Au cours de ces quatre jours dans l’île, la délégation pourra traiter sur place les sujets soulevés par la commune, accompagner et conseiller les élus et administrés de Rapa.