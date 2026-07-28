

L'actrice américaine Hayden Panettiere meurt à l'âge de 36 ans (médias)

Washington, États-Unis, le 16 août 2026. L'actrice américaine Hayden Panettiere, connue pour ses rôles dans les séries télévisées "Heroes" et "Nashville", est morte à l'âge de 36 ans, ont rapporté des médias dans la nuit de dimanche à lundi.





Le père de la comédienne a confirmé son décès dans un communiqué transmis à ABC News.



"C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part de la mort tragique de notre Hayden adorée. C'était une lumière incroyable et une force de la nature qui a apporté de l'amour et de la joie incommensurables à tous ceux qui la connaissaient - et aux millions de personnes qui la regardaient à l'écran", a écrit son père.



Face à cette "perte inimaginable", celui-ci a demandé à respecter l'intimité de la famille.



On ignore dans l'immédiat les circonstances de sa mort. Une enquête a été ouverte pour les déterminer, d'après le média TMZ, spécialiste des célébrités.



Née en 1989, Hayden Panettiere a commencé enfant à apparaître sur les écrans.



Outre les séries "Heroes" et "Nashville", l'actrice a joué dans les films "Le Plus Beau des combats", "Princess on Ice", "Scream 4" et "Scream VI".



Dans ses mémoires publiés en mai en anglais sous le titre "This Is Me: A Reckoning", la comédienne s'est confiée sur son passé d'enfant star sous pression et sur son expérience de l'addiction.



Elle a également fait part de la brouille qui l'opposait à sa mère, qui gérait autrefois sa carrière.



Elle avait donné naissance en 2014 à une fille, issue de sa relation avec le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko.

Rédigé par AFP le Lundi 17 Août 2026 à 10:21 | Lu 113 fois





