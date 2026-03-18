

L'actrice Nadia Farès hospitalisée après avoir été retrouvée inconsciente dans une piscine

Tahiti le 14 avril 2026. L'actrice Nadia Farès a été hospitalisée après avoir été retrouvée inconsciente dans une piscine parisienne, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.





"Le 12 avril, vers midi, alors qu'elle nageait" dans une piscine de la rue Blanche, dans le IXe arrondissement de Paris, l'actrice "a été remontée à la surface, inconsciente", a indiqué le parquet à l'AFP.



"Observée par plusieurs personnes en position de yoga au fond de l'eau", elle a été prise en charge "dans un premier temps par les pompiers puis conduite à l'hôpital", a poursuivi la source.



Une enquête en recherche des causes des blessures a été confiée au commissariat du IXe arrondissement. Selon le parquet, "aucune infraction n'a été relevée à ce stade".



L'agente de l'actrice n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.



Née en 1968 à Marrakech, Nadia Farès grandit à Nice avant de déménager à Paris pour tenter une carrière artistique.



Elle débute au cinéma dans les années 1990 en jouant pour des réalisateurs de renom comme Alexandre Arcady, Claude Lelouch ou Bernie Bonvoisin.



Elle s'impose finalement aux yeux du grand public en 2001 grâce à son rôle dans "Les rivières pourpres" de Mathieu Kassovitz, aux côtés de Jean Reno et Vincent Cassel.



Ce rôle lui ouvre les portes de l'international et elle poursuit sa carrière dans des films d'action anglo-saxons tout en jouant dans des comédies françaises. A partir de 2009, elle décide de mettre sa carrière entre parenthèse pour raisons personnelles.



Elle effectue un retour en 2016, pour la série Netflix "Marseille", dans laquelle elle joue la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône aux côtés de Gérard Depardieu et Benoit Magimel.



Elle a ensuite plutôt joué dans des séries, des téléfilms ou des films destinées aux plateformes de streaming.

Rédigé par AFP le Mardi 14 Avril 2026 à 09:36 | Lu 86 fois





