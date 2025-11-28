

L'achipel des Palaos accepte de recevoir des migrants expulsés des Etats-Unis

Sydney, Australie | AFP | jeudi 24/12/2025 - Le minuscule État insulaire des Palaos, situé dans le Pacifique, a accepté d'accueillir jusqu'à 75 migrants non américains en provenance des États-Unis dans le cadre d'un accord à hauteur de 7,5 millions de dollars, ont annoncé les deux pays.



Le président Donald Trump, qui a fait campagne en promettant d'expulser les migrants en situation irrégulière, a accéléré ces expulsions et renforcé la répression des franchissements de frontières depuis son retour au pouvoir cette année.



Selon un nouveau protocole d'accord, l'archipel d'Océanie va autoriser jusqu'à 75 ressortissants de pays tiers en provenance des États-Unis à vivre et travailler dans ce territoire peu peuplé, ont indiqué les autorités mercredi.



En contrepartie, les États-Unis accorderont 7,5 millions de dollars aux Palaos pour le financement de services publics et d'infrastructures.



Avec quelque 20.000 habitants répartis sur des centaines d'îles volcaniques et d'atolls coralliens, les Palaos sont l'un des pays les plus petits au monde en termes de population.



Les migrants venant des États-Unis, exempts d'accusations de crimes ou délits, occuperont des fonctions utiles à l'Etat du Pacifique, ont indiqué les deux parties.



"Les Palaos devront donner leur feu vert au cas par cas pour les personnes qui arriveront dans le cadre de cet accord", a déclaré le pays dans un communiqué.



L'accord a été annoncé à la suite d'un appel téléphonique entre le président des Palaos, Surangel Whipps, et le vice-secrétaire d'État américain, Christopher Landau.



"Avec ce partenariat, les États-Unis et les Palaos prennent des mesures concrètes pour renforcer notre sécurité et protéger nos communautés, tout en contribuant à bâtir une région indo-pacifique sûre, plus sécurisée et plus prospère", a estimé le département d'État américain dans un communiqué distinct.



Lors de l'entretien avec M. Whipps, les États-Unis se sont aussi engagés à construire un nouvel hôpital et à améliorer la capacité de l'Etat du Pacifique à répondre aux catastrophes naturelles.



Washington apportera également un financement supplémentaire de 6 millions de dollars pour financer des réformes visant à éviter l'effondrement du régime de retraite de la fonction publique des Palaos, ainsi que 2 millions de dollars supplémentaires pour des mesures de maintien de l'ordre.



L'archipel — une chaîne d'îles calcaires et d'atolls coralliens — se situe à environ 800 kilomètres à l'est des Philippines.



Les installations militaires américaines se sont développées aux Palaos depuis l'arrivée au pouvoir de M. Whipps en 2020, notamment la construction d'un poste radar de longue portée, un système d'alerte précoce crucial dans un contexte où la Chine intensifie ses activités militaires dans le détroit de Taïwan.



L'Etat des Palaos a obtenu son indépendance en 1994, mais le pays autorise l'armée américaine à user de son territoire au titre d'un ancien accord de "libre association".



En contrepartie, les États-Unis lui versent des centaines de millions de dollars en soutien budgétaire et assument la responsabilité de sa défense nationale.

