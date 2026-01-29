

L'accusé condamné à 11 ans de prison

Tahiti, le 13 février 2026 – L'homme de 56 ans poursuivi pour avoir tué un SDF de 70 ans en avril 2023 a été condamné jeudi soir à 11 ans de prison ferme.



Depuis mardi, les jurés de la cour d'assises jugent un schizophrène de 56 ans poursuivi pour avoir commis des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un sans domicile fixe le 23 avril 2023 à Papeete.



En ce second jour de procès, jeudi, et alors que l'accusé nie les faits, les jurés ont entendu le médecin légiste qui avait autopsié le corps de la victime. Le praticien a expliqué à la barre que le septuagénaire était décédé d'une hémorragie cérébrale et qu'il y avait un “lien certain” entre le traumatisme crânien et les coups reçus. L’homme était décédé après son transfert au centre hospitalier de Taaone. Le légiste a également indiqué que la victime, qui avait agonisé plusieurs heures, allongée sur un trottoir, aurait peut-être pu être sauvée si elle avait été prise en charge plus rapidement. Entendu à son tour, l'expert psychologue qui s'était entretenu avec l'accusé a assuré que ce dernier présentait des “troubles du discernement”.



Le reflet de notre société



Constituée pour la seule partie civile de ce dossier, la cousine germaine de l'accusé, l'avocate, Me Hina Lavoye s'est dit “choquée” et “affligée” par les faits lors de sa plaidoirie : “Ce dossier m'a énormément touchée. C'est le reflet de ce qu'est devenu notre société. Plusieurs témoins l'ont vu agoniser et personne n'a rien fait. Il n'y a eu aucune solidarité, c'est marche ou crève !” L'avocate a ensuite abordé la personnalité du septuagénaire, un “papi gentil et solitaire qui n'embêtait personne”.



Après en avoir délibéré, les jurés ont donc condamné l'accusé à 11 ans de prison.















Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 13 Février 2026 à 05:29 | Lu 272 fois



