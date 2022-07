L’accueil Te Vai-ete a rouvert ses portes

Tahiti, le 15 juillet 2022 – Fermé depuis deux semaines, le centre d’accueil pour SDF Te Vai-ete a rouvert ses portes ce vendredi. En effet, le couple de sans-abri qui, par son comportement, gênait les paroissiens, les travailleurs et les autres sans domicile fixe, “a levé le camp”, annonce le père Christophe sur les réseaux sociaux. La distribution des repas et les maraudes peuvent reprendre.



Après 15 jours de fermeture, le centre d’accueil pour sans-abris Te Vai-ete, situé au presbytère de la cathédrale de Papeete, a rouvert ses portes ce vendredi. Le couple de SDF qui posait problème par son comportement irrespectueux, et avait conduit le père Christophe à cesser toutes ses activités, a quitté les lieux mardi soir, apprend-on sur les réseaux sociaux. Rappelons que dès le 21 juin, le centre avait arrêté la distribution des repas, avant de totalement fermer ses portes.



“Tout le monde est prêt [pour la reprise], aussi bien pour les repas du matin que celui du mercredi soir et des maraudes”, fait savoir le père Christophe sur la page Facebook du centre. Il y souligne que le relais de l’information dans les médias a contribué à résoudre le problème, en incitant le couple à “lever le camp pour le bien de leurs frères et sœurs de la rue”.



Le père Christophe constate également qui, parmi les autorités civiles, a réagi. En premier lieu, l’État, “puisque c’est bien la police nationale qui a ramassé les coqs de combat” en possession du couple. “Le Pays, lui, nous a dit son incompréhension de l’absence de réponse face à la situation. La commune s’est contentée de mettre une amende à un prêtre qui venait effectuer son ministère à la cathédrale [alors que] le scooter de nos oiseaux récalcitrants, garé au même endroit durant trois semaines, en fut exempté !”



En conclusion, il remercie “les femmes et les hommes de bonne volonté” qui se soucient de la situation des sans domicile fixe. L’homme d’église indique en outre ne pas fermer sa porte au couple conflictuel, aussi bien pour un repas que pour des démarches administratives.