L'Unsa Éducation en Polynésie n'appellera pas à la grève le 7 février

Tahiti, le 4 février 2023 - L'Unsa Éducation en Polynésie française a décidé de ne pas relayer le prochain appel à la grève prévu le mardi 7 février chez les enseignants et fonctionnaires d'Etat contre la réforme nationale des retraite. Une journée de manifestation est en revanche programmée le samedi 11 février.



Après deux premières journées de mobilisation contre la réforme nationale des retraites les 19 et 31 janvier, l'Unsa Éducation en Polynésie a annoncé samedi qu'elle ne relaierai pas le prochain appel national à la grève contre la réforme prévu ce mardi 7 février. L'Unsa Éducation demandera en revanche à ses adhérents d'arborer brassard noir "en signe de contestation" et réunira ses seuls secrétaires généraux devant le Monuments aux morts à Papeete entre 9 et 11 heures. En revanche, la fédération appelle à un grand rassemblement ce samedi 11 février, également au Monument aux morts à Papeete, avec chapiteaux, drapeaux, animations, sono et banderoles. Une pétition et un débat seront animés sur le sujet de l'extinction de l'indemnité temporaire de retraite (ITR).



En Polynésie, les deux premières journées de grève avaient été bien suivies avec 59,25% et 53,6% de grévistes dans les établissements scolaires. Un peu moins dans la rue avec un millier de personne lors de la première journée et 650 la seconde.