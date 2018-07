L’Union Polynésienne pour la Jeunesse fête ses 40 ans

PUNAAUIA, le 21 juillet 2018 - Pour fêter dignement ses 40 ans d’existence, l’UPJ a retenu trois grands événements, dont le concours du Upa Nui, en septembre. Les groupes qui souhaiteraient y participer doivent se rapprocher de l’UPJ. Ce concours se départagera en deux catégories : les danses traditionnelles et modernes.



La 13ème édition de ce grand concours de danses traditionnelles et modernes se tiendra au mois de septembre, à Puunui, en marge du festival Taure’a Move.



Ce grand concours de danse sera réservé uniquement aux groupes de danse amateurs. Les sélections se feront sur casting pour les jeunes de Tahiti et Moorea, âgés entre 12 et 30 ans.



Cette année, l’Union polynésienne pour la jeunesse mettra, également, en avant les joueurs de ukulele, avec le concours du meilleur soliste. Les participants auront 2 minutes pour tenter de séduire les membres du jury.



Avis à celles et ceux qui souhaiteraient participer à cette 13ème édition du Upa Nui. Les inscriptions se font auprès de l’UPJ au 40 50 82 20, par mail à infos.upj@gmail.com, sur la page facebook de l’union ou bien dans leurs locaux au complexe sportif de Punaruu.