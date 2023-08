L'US Open déjà fini pour Vahine Fierro et Kauli Vaast

Tahiti, le 3 août 2023 - Journée noire, ce jeudi, pour Vahine Fierro et Kauli Vaast. Dans de très petites conditions à Huntington Beach, les deux surfeurs tahitiens ont été éliminés de l'US Open au stade des 16es de finale.



En très grande forme et en confiance depuis les Mondiaux ISA, où ils ont décroché leurs tickets pour les Jeux olympiques, Vahine Fierro et Kauli Vaast ont connu un petit coup d'arrêt, ce jeudi, à l'US Open. Les surfeurs tahitiens ont été éliminés dès les 16es de finale de l'épreuve californienne, quatrième étape des Challenger series (CS).



La native de Huahine était la première à l'eau, ce jeudi. Exemptée de premier tour et entre les séries masculines et la compétition de longboard, Vahine Fierro a dû patienter six jours avant de pouvoir enfin enfiler un lycra sur le beach break californien. On aurait pu craindre un manque de rythme pour la championne du monde junior, mais cette dernière débutait avec une solide note de 5.10 pour lancer son heat. La surfeuse des îles Sous-le-Vent a ensuite eu plus de mal, la faute également à un spot d'Huntington très avare en vagues de qualité. Vahine Fierro ajoutait une note de 4.10 pour porter son total à 9.20. Un score bien insuffisant. La Floridienne, Zoe Benedetto, avec un total de 9.90 (5.20 + 4.70), ravissait la deuxième place de la série à la Tahitienne et l'éliminait ainsi de la compétition. Après quatre étapes sur les Challenger series, il s'agit, pour le moment, du plus mauvais résultat de la saison pour Vahine Fierro qui grille un premier joker.



Vaast compromet ses chances de qualif' pour le CT



Un peu plus de trois heures après l'élimination de sa camarade, Kauli Vaast se jetait à l'eau. Dans une série, sur le papier moins relevée que celle de son tour précédent, le surfeur de Vairao s'est tout de suite mis en route avec une première note de 5.17. Il ajoutera ensuite un score de 5.43 pour porter son total à 10.60, lui permettant d'occuper, après dix minutes, la deuxième place du heat. Puis il y a eu le réveil d'Eli Hanneman. Le Hawaiien s'offrait d'abord une note de 4.70 et sur sa cinquième vague, il envoyait un petit “air” récompensé par une note de 6.93. Avec un total de 11.63, Hanneman passait donc devant Kauli Vaast. Le Tahitien avait alors besoin d'un 6.21, une note qu'il n'obtiendra pas dans les dernières minutes de la série, précipitant donc son élimination de l'US Open.



Cette nouvelle sortie prématurée compromet fortement les chances de qualification de Vaast pour le prochain Championship tour. Le double vainqueur des Trials à Teahupo'o enregistre, après quatre étapes sur les Challenger series, trois éliminations au second ou au troisième tour. Avant de pouvoir se refaire, Kauli Vaast pourra se remettre en confiance au Tahiti Pro, où il a obtenu une invitation pour le main event.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 3 Août 2023