L'UE envisage d'interdire le commerce des ailerons de requin

Bruxelles, Belgique | AFP | mercredi 05/07/2023 - La Commission européenne a annoncé mercredi qu'elle allait étudier la possibilité d'interdire le commerce des ailerons de requin détachés du corps de l'animal, en réponse à une pétition qui a récolté plus d'un million de signatures dans l'Union européenne (UE).



Un tiers des populations de requins sont menacées d'extinction. L'exploitation de leurs nageoires est considérée comme l'une des principales menaces pour ces espèces, qui jouent un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes marins.



Une initiative citoyenne réclamant l'interdiction de la vente des nageoires détachées, soutenue par l'ONG Sea Shepherd, avait été présentée en janvier à la Commission. Lancée en 2020, elle a dépassé 1,1 million de signataires, obligeant l'exécutif européen à y répondre sous six mois.



La Commission s'est félicitée mercredi de cette pétition et s'est engagée à "examiner l'opportunité de prendre une mesure législative pour mettre un terme au commerce des nageoires de requin en vrac".



Bruxelles promet notamment de lancer "d'ici la fin de l'année 2023" une analyse d'impact pour évaluer "les conséquences environnementales, sociales et économiques" d'une telle mesure.



L'Union européenne reste l'un des plus importants exportateurs de nageoires de requin.



Elle exporte "en moyenne" 2.300 tonnes de nageoires de requin congelées par an, pour un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros, soit près d'un tiers du total mondial, selon la Commission.



Les principaux clients sont Singapour, la Chine et Hong Kong. Les ailerons peuvent se vendre 1.000 dollars le kilo en Asie orientale pour confectionner des soupes très réputées de la gastronomie chinoise traditionnelle.



- "Pas d'alternative" -

La Commission a par ailleurs rappelé que la pratique "cruelle" consistant à couper les nageoires de l'animal avant de le rejeter en mer alors qu'il est encore vivant est déjà interdite par l'UE depuis 2003. Ce règlement, durci en 2013, prévoit que les nageoires ne peuvent être détachées qu'au moment du débarquement au port.



"Nous nous félicitons que la Commission reconnaisse l'importance des requins et de leur protection", ont réagi les défenseurs de l'initiative StopFinningEU. Ils se disent "convaincus" que les résultats de l'étude d'impact promise par l'exécutif européen "prouveront qu'il n'y a pas d'alternative à une interdiction du commerce" des nageoires.



Le cadre légal actuel en Europe "garantit que toutes les captures de requins sont durables", a estimé de son côté Europêche, le lobby de l'industrie de la pêche. L'association "salue la décision de la Commission d'évaluer la situation en profondeur avant toute mesure législative éventuelle".



Les consommateurs européens "apprécient et mangent la viande des requins. La plus grande partie des revenus des flottes provient de la commercialisation de la viande et non des nageoires. Rien n'est gaspillé", assure Europêche.