L'Ouest américain se prépare à affronter de nouvelles intempéries dangereuses

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | vendredi 12/01/2023 - La côte ouest américaine, déjà récemment endeuillée par une accumulation de tempêtes historiques, se prépare à affronter de nouvelles fortes pluies vendredi et au cours du week-end.



Une série de déluges se sont abattus sur la Californie ces dernières semaines, tuant 19 personnes et causant des inondations ainsi que des coupures de courant.



Et la région ne connaîtra pas de répit.



Selon les prévisionnistes, le premier des deux cyclones à se diriger de l'océan Pacifique vers la côte ouest devrait apporter d'importantes précipitations du nord de cet Etat jusqu'à celui de Washington et de l'Oregon.



Les précipitations, qui auront les conséquences les plus importantes, resteront concentrées le long du littoral du nord de la Californie et du nord-ouest du Pacifique jusqu'à vendredi soir, puis elles s'étendront au sud samedi et à l'est dimanche", ont mis en garde jeudi les services météorologiques américains.



"Le nord de la Californie a été frappé par de fortes pluies au cours des deux dernières semaines et toute nouvelle précipitation pourrait entraîner des inondations soudaines".



Jusqu'à 15 cm de pluie sont attendus dans les prochaines 48 heures autour de Seattle, grande ville du nord-ouest des Etats-Unis.



Une partie de l'Etat de Washington est sous le coup d'alertes aux avalanches, la tempête entraînant des chutes d'une neige plus humide et plus lourde dans les montagnes.



Le centre des avalanches du nord-ouest (NWAC) a dit s'attendre à des avalanches "dangereuses et de grande ampleur" sur le passage de ce phénomène météorologique jeudi.



Sont notamment à craindre des "avalanches de neige mouillée", qui se produisent quand une neige plus humide s'accumule sur un manteau neigeux léger, rendant l'ensemble instable.



Flaques et égouts



Sur les hauteurs du nord de la Californie, 1,8 m de neige pourrait tomber entre vendredi et mardi, avec des rafales de vent poussant jusqu'à 80 km/h.



Le service météo a précisé que les déplacements en montagne étaient "fortement déconseillés" ce week-end.



Plus bas, des inondations sont possibles dans une immense zone allant de la célèbre ville de San Francisco à l'Etat de l'Oregon, au nord.



La région se remet à peine d'une succession de déluges.



San Francisco a connu ses deux semaines les plus pluvieuses depuis 150 ans, mettant à rude épreuve les égouts, où l'eau de pluie s'est mêlée aux eaux usées.



"Ne sautez pas dans les flaques", a prévenu Eileen White, une responsable sanitaire régionale, selon le journal San Francisco Chronicle.



Les tempêtes ont déjà fait au moins 19 morts en Californie.



Parmi les victimes, des conducteurs pris au piège par les eaux dans leur véhicule, des personnes tuées par la chute d'un arbre ou un couple tué dans un éboulement.



Dans le centre de l'Etat, la Garde nationale participe aux recherches pour retrouver un petit garçon de 5 ans, emporté par les flots lundi pendant que sa mère, qui a survécu, le conduisait à l'école.



"Nous poursuivrons (...) jusqu'à ce que nous le trouvions", a assuré Tony Cipolla, un porte-parole des services du shérif du comté de San Luis Obispo, au San Luis Obispo Tribune.



La Californie est habituée aux conditions météo extrêmes, et les tempêtes hivernales sont courantes.



Mais, s'il est difficile d'établir un lien direct entre ces tempêtes en série et le changement climatique, les scientifiques expliquent régulièrement que le réchauffement augmente la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.



Ces pluies diluviennes ne suffiront toutefois pas à reconstituer les réserves d'eau en Californie. Plusieurs hivers de précipitations supérieures à la normale seraient nécessaires pour compenser la sécheresse des dernières années, selon les experts.