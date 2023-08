L’Olympique de Pirae dynamise les relais

Tahiti, le 28 août 2023 - La piscine de Tipaerui accueillait ce week-end le deuxième Meeting 50 mètres de la saison. L’Olympique de Pirae s’y est distingué en remportant tous les relais et en battant deux records de Polynésie. Déotille Videau a établi une Meilleure Performance Régionale des 14 ans sur 100 mètres papillon.



La longue trêve habituelle de la natation locale en cette époque de l’année a été plus courte que d’habitude, Jeux du Pacifique obligent. Cela étant, les nageurs déjà qualifiés pour les Jeux n’ont pas vraiment coupé avec la compétition ces dernières semaine entre les Championnats de France Open en juillet et le déplacement aux Championnats de Nouvelle-Zélande en petit bassin dans la première quinzaine d’août. Deux journées de compétition étaient planifiées dans le bassin de Tipaerui samedi et dimanche avec un programme relativement dense, la réunion étant en outre qualificative pour les Jeux du Pacifique.



Mais ce que l’on mettra d’abord en exergue, c’est la domination de l’Olympique de Pirae en relais. Le club a remporté les sept courses du week-end et établi deux records de Polynésie. Le quatuor Heimaruiti Bonnard, Hawaiki Moro, Kahaia Guion Roirau et Hereiti Moro a ainsi établi une nouvelle marque de référence au 4 x 50 mètres NL dames en 1’56’’43. Et a récidivé au relais 4 x 50 mètres 4 nages mixtes, Keha Desbordes, Maraai Ellis, Hawaiki Moro et Heimaruiti Bonnard portant le record de Polynésie à 1’58’’66.



À titre individuel, Déotille Videau a amélioré la vieille Meilleure Performance Régionale des 14 ans de Diane Lacombe sur 100 mètres papillon en nageant en 1’06’’68. Elle y a également obtenu sa qualification pour les Jeux du Pacifique sur la distance, étant désormais en mesure de s’engager sur huit épreuves à Honiara. Elle aura un choix à faire quant à son programme aux Îles Salomon ne pouvant raisonnablement participer à huit épreuves dans un délai de cinq jours. Choix qui vaut aussi pour Naël Roux chez les garçons. Autre nouvelle qualification pour les Jeux : celle de Teherearii Oopa qui est descendu sous la minute (59’’60) sur 100 mètres papillon, un chrono réussi au titre de la grille 2. Cette sélection est mise en place pour permettre aux jeunes espoirs d’emmagasiner de l’expérience à Honiara dans l’optique des Jeux de 2027 à Tahiti.



Rendez-vous décisif pour les Jeux



La sélection tahitienne pour les Jeux est composée actuellement de quatre garçons et deux filles au titre de la grille 1 dont les temps de qualification établis par la fédération tahitienne sont au niveau des chronos envisagés pour monter sur le podium. Trois garçons ont, pour leur part, réalisé des temps de qualification au titre de la grille 2. Les intéressés ont dû signer au moins deux chronos qualificatifs pour intégrer la sélection comme c’est le cas pour Teherearii Oopa qui était déjà qualifié sur 50 mètres dos avant son 100 mètres papillon de samedi. Nous reviendrons plus en détail sur la composition des sélections définitives qui doivent être annoncées le 9 octobre. Les candidats potentiels au déplacement à Honiara auront une dernière chance de réaliser des chronos de référence les 7 et 8 octobre à Tipaerui.



Le mois de septembre sera exclusivement réservé à l’eau libre dont la Channel Race (17 septembre), traversée entre Taha’a et Raiatea et la Tahiti Swimming Dream II (24 septembre) qui conduira les nageurs de Tahiti à Moorea. Mais le rendez-vous le plus important en eau libre dans l’optique des Jeux du Pacifique aura lieu samedi matin au PK 18 à Punaauia. L’épreuve doit en effet qualifier les trois garçons et trois filles qui représenteront Tahiti en eau libre à Honiara. Si on attend peu de densité chez les dames, c’est beaucoup plus ouvert chez les messieurs. Naël Roux, qui souffre d’une contracture et qui n’a couru qu’une course ce week-end au Meeting, fait partie des favoris s’il est en possession de tous ses moyens. Enzo Costa-Lacombe, qui nage à Sète, mais qui est actuellement au fenua où il vise une place en sélection, est aussi un sérieux candidat potentiel au podium d’autant que l’eau libre est sa spécialité. Enzo Kernivinen devrait aussi jouer les premiers rôles et la liste n’est pas exhaustive.



Six billets seront donc distribués pour les Jeux samedi, mais il n’est pas sûr qu’il y en ait trois chez les féminines car rappelons que pour obtenir sa sélection en eau libre, il faut avoir réalisé un minima en bassin sur 1500 mètres.