L'OPH veut se moderniser

Tahiti, le 24 mars 2022- L'OPH a présenté jeudi, à l'occasion du Salon de l'habitat à Mamao, un appel d'offres pour lui permettre de faire évoluer ses méthodes de travail vers le Building Information Modeling. Un outil qui permettrait à l'office d'avoir une meilleure organisation dans ses processus de construction.



À l'occasion du Salon de l'habitat qui se tient à Mamao, l'OPH a fait part de sa décision de faire évoluer ses méthodes de travail vers le Building Information Modeling [modélisations des informations du bâtiment, ndlr] ou BIM. Un appel d'offres en quatre volets (modélisation, relevé, logiciel de gestion et maintenance) a été lancé en ce sens par l'office, jeudi. L'objectif de l'office : avoir une meilleure organisation dans ses processus de construction.



Si le BIM est un outil qui repose sur une modélisation en trois dimensions des bâtiments, il est bien plus qu'une simple maquette numérique architecturale. Il s'agit en effet d'une interface d'accès et de visualisation d'un ensemble très vaste de données, telles que les données topographiques réelles, les informations de sécurité, les réseaux d'eau ou d'électricité, le métrage précis de chaque pièce… jusqu'à la position d'un robinet de salle de bain ou le matériel d'un cadre de fenêtre.

"Une nouvelle orientation" Devant un panel de professionnels de l'immobilier réunis pour l'occasion et en présence du vice-président et ministre du Logement, Jean-Christophe Buissou, Sandra Ebb-Trebouta, directrice de la gestion du Patrimoine à l'OPH, a présenté les avantages entrevus lors d'une phase de test pendant laquelle l'OPH a modélisé son siège social selon cette méthode. Elle s'est félicitée "d'une nouvelle orientation" qui facilite, selon elle, les visites virtuelles dans leur environnement réel –y compris des fare OPH– optimise la gestion du patrimoine, améliore la conduite des travaux d'entretiens, centralise les données et les rends accessibles en ligne, automatise la génération de plans et permet des économies conséquentes. Le Vice-président a salué cette modernisation et affirme que le tournant pris par l'office sera suivi "plus largement au niveau du pays" et a déjà été initié pour le patrimoine de certaines administrations.





Rédigé par Antoine Launey le Vendredi 25 Mars 2022 à 12:37 | Lu 326 fois