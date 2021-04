L'OMS préoccupée par la forte hausse de cas de Covid en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Sydney, Australie | AFP | vendredi 16/04/2021 - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis en garde vendredi contre la "forte augmentation" des cas de contamination au Covid-19 constatée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avertissant qu'elle pourrait y annoncer une épidémie de grande ampleur.



Le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné, lors d'une conférence de presse virtuelle, que bien que le nombre de cas soit relativement bas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le rythme de progression est préoccupant.



"L'augmentation est forte et l'OMS est très inquiète quant à la possibilité d'une épidémie d'une ampleur bien plus grande", a-t-il déclaré.



Ce pays du Pacifique a reçu en début de semaine 132.000 doses de vaccin AstraZeneca livrées dans le cadre du programme Covax, ainsi que 8.000 doses fournies par l'Australie, mais de nouvelles livraisons de vaccins sont vitales, a ajouté le chef de l'OMS.



"La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un exemple parfait de l'importance de l'égalité vaccinale", a-t-il poursuivi.



Sur toute l'année 2020, ce pays pauvre de plus de huit millions d'habitants a enregistré 900 cas mais les derniers chiffres en date jeudi faisaient état de plus de 9.300 cas et 82 décès à ce jour. Le nombre réel de cas est sans doute bien plus élevé en raison d'un faible taux de tests de dépistage.



La vaccination s'est jusqu'à présent concentrée sur ceux qui sont en première ligne contre le virus à Port Moresby, avec 1.600 personnes vaccinées. Selon le ministre de la Santé Jelta Wong, l'arrivée des nouvelles doses permettra d'amorcer en mai une campagne nationale de vaccination. "Au total, 588.000 doses de vaccin AstraZeneca seront disponibles pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée; nous espérons recevoir tout cela d'ici juin", a-t-il dit.