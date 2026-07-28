

L'OFC Pro League se prépare pour sa deuxième saison

Tahiti, le 17 août 2026 - L'OFC Pro League se prépare pour sa deuxième saison. Les huit clubs de la première édition (2026) ont tous reçu l'approbation de leur demande de licence pour 2027 de la part du comité exécutif de l'OFC, réuni cette semaine aux Fidji.



L’approbation des licences des clubs est une étape importante qui constitue une base solide pour la croissance continue de l'OFC Pro League. Les huit clubs de la première édition ont démontré leur capacité à satisfaire aux exigences minimales définies dans le règlement des licences de club de la Ligue professionnelle de l'OFC et ont donc de nouveau obtenu l’approbation du comité exécutif de l’OFC.



La toute première édition de la Ligue professionnelle de l'OFC (OFC Pro League) s’était déroulée de janvier à mai 2026. Les huit clubs engagés dans la compétition étaient Auckland FC (Nouvelle-Zélande), South Island United / Christchurch United (Nouvelle-Zélande), South Melbourne FC (Australie), Tahiti United FC (Tahiti / Polynésie française), Bula FC (Fidji), Solomon Kings FC (îles Salomon), Hekari United FC (Papouasie Nouvelle-Guinée), Vanuatu FC / Vanuatu United (Vanuatu).



L'octroi des licences est un élément essentiel du cadre de l'OFC Pro League. Il permet aux clubs participants de développer les structures, la gouvernance et les normes nécessaires pour évoluer au niveau professionnel.



Suite à l'approbation de leurs demandes, les huit clubs entament la prochaine étape du processus afin de confirmer leur participation. Des conditions supplémentaires devront être remplies avant la finalisation du processus, en vue de la saison 2027.



Le directeur de l'OFC Pro League, Stuart Larman, a déclaré que l'approbation des huit candidatures témoignait de l'engagement des clubs à bâtir un football professionnel plus solide en Océanie.



“Le passage à la saison 2 est une étape importante pour l'OFC Pro League et pour le développement continu du football professionnel dans la région”, a-t-il affirmé.



“L'approbation des huit clubs à ce stade reflète leur engagement à respecter les normes requises pour évoluer à ce niveau. Il ne s'agit pas seulement de se préparer pour une nouvelle saison, mais de construire des clubs indépendants, solides et pérennes, capables de contribuer à l'avenir du football en Océanie.”



“Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les clubs afin qu'ils remplissent les dernières conditions de participation et se préparent à ce qui promet d'être un nouveau chapitre passionnant pour la Ligue.”



La deuxième saison s'appuiera sur les bases posées lors de la première édition, remportée par Auckland FC, offrant ainsi aux clubs et aux joueurs une plateforme pour concourir au plus haut niveau du football interclubs en Océanie, conformément à la vision du comité exécutif de l'OFC.



Les dates, les pays hôtes et les lieux des matchs de la saison 2 seront communiqués prochainement.

Rédigé par Bertrand Prévost le Lundi 17 Août 2026 à 19:36 | Lu 246 fois



