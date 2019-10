L'Irlande empoche le bonus face à la Russie 35 à 0

Kobe, Japon | AFP | jeudi 03/10/2019 - Le feuilleton Jonathan Sexton continue... Promu capitaine pour la première fois, le meilleur joueur du monde en 2018 a quitté le terrain à la mi-temps du match remporté par l'Irlande face à la Russie (35-0) jeudi soir à Kobe.



Cinquante-huit minutes face à l'Ecosse en ouverture, aucune face au Japon, quarante contre la Russie... Le début de Coupe du monde de Jonathan Sexton, qui souffre de blessures récurrentes, notamment aux adducteurs, s'inscrit dans le droit fil de son année 2019; il n'a disputé que 12 matches cette année en 2019, dont 8 avec le XV du trèfle.

Cette fois, son entame de match fut plutôt convaincante, avec une participation active sur le premier essai, inscrit par Rob Kearney, puis une passe au pied de grande classe, sur le deuxième marqué par O'Mahony (13e).

En ce temps-là, les soucis irlandais, nés de la défaite face au Japon (19-12) le 28 septembre semblaient partis avec le vent du renouveau. Et Sexton semblait redevenu le chef d'orchestre qui avait manqué au XV du trèfle cinq jours plus tôt.

Mais l'orchestre et son chef ont rapidement abandonné la scène. Le jeu irlandais s'est d'abord étiolé, sous l'effet d'une défense russe particulièrement virulente. Et Sexton, lui, est même resté aux vestiaires après la mi-temps.

"Tout va bien pour Johnny", a lâché le sélectionneur Joe Schmidt, lors de la conférence de presse d'après-match.

- Difficultés individuelles et collectives - Pire... L'Irlande, progressivement engluée dans la défense russe, a également perdu dès la 27e minute son troisième ligne Jordi Murphy, appelé en renfort la semaine dernière après la blessure de Jack Conan.

Le sort semble s'acharner sur cette équipe d'Irlande, arrivée au Japon avec la pancarte de N.1 mondial et quelques certitudes dans son jeu millimétré, en dépit de plusieurs ratés depuis le début de l'année.

Car la victoire face aux Russes, certes agrémentée d'un point de bonus, confirme les difficultés actuelles sur le plan collectif, mais aussi individuel, avec l'interrogation Sexton, l'absence prolongée de Robbie Henshaw et la méforme persistante du centre Bundee Aki, passé à côté de son match.

En attendant des jours meilleurs, le XV d'Irlande a assuré l'essentiel; le point de bonus qui fut d'ailleurs long à venir, puisque l'ailier Conway n'a inscrit le quatrième essai qu'à la 62e minute.

Ce point pourrait quand même s'avérer précieux dans la course à la qualification pour les quarts de finale.

En battant les Samoa le 12 octobre, les Irlandais pourraient accomplir un pas décisif vers les quarts de finale, à condition là aussi de décrocher un point de bonus. Sinon, leur sort pourrait dépendre du résultat du match Japon-Ecosse, le 13 octobre.