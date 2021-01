L'Indonésie passe le cap du million de cas de Covid-19

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 26/01/2021 - L'Indonésie a dépassé le cap du million de cas de Covid-19 mardi, selon les statistiques officielles, alors que le gouvernement a lancé une campagne de vaccination massive pour reprendre le contrôle de l'épidémie qui se propage rapidement dans l'archipel.



Le pays d'Asie du Sud-Est de près de 270 millions d'habitants a enregistré 1.012.350 cas de Covid-19 et près de 29.000 morts, selon les chiffres publiés mardi, mais les scientifiques considèrent que l'ampleur de l'épidémie est sans doute bien plus importante, au vu du faible nombre de tests effectués.



"Je pense que l'on a atteint le million de cas de Covid-19 il y a longtemps", a dit à l'AFP Pandu Riono, un épidémiologiste de l'Université d'Indonésie.



"Nous sommes encore en train de grimper une montagne, et nous ne savons pas où est le sommet. C'est une ascension sans fin".



Depuis les premiers cas détectés en mars, l'Indonésie a connu une hausse progressive du nombre de cas qui s'est accélérée ces dernières semaines, avec plus de 13.000 nouveaux cas journaliers annoncés mardi.



Des hôpitaux du pays sont débordés par les patients, notamment dans la conurbation de la capitale Jakarta.



Certains patients n'ont pas pu être admis en soins intensifs et les places pour isoler les patients manquent, selon les médias locaux. Les autorités de la ville de Madiun, à l'est de Java, ont ainsi équipé cette semaine des trains avec des lits pour isoler des patients.



Plus de 600 soignants au total ont été tués par le virus, ce qui accentue la pression sur le personnel médical qui manque souvent d'équipement de protection adéquat.



"Les hôpitaux s'écroulent déjà", souligne Pandu Riono, qui dénonce le manque de réactivité du gouvernement.



Le ministre de la Santé Budi Gunadi Sadikin, a estimé que le pays devait, face à la pandémie, "travailler de plus en plus dur pour ne pas gâcher les sacrifices consentis par nos soignants".



Dans un rapport publié la semaine dernière, l'Organisation mondiale de la Santé a souligné en particulier "l'écart énorme entre le nombre de personnes testées et les cas suspects" en Indonésie.



"Il est par conséquent impératif d'améliorer les capacités de test", a recommandé l'organisation.



Le gouvernement indonésien a longtemps minimisé la pandémie et n'a pas imposé de confinement aussi strict que dans d'autres pays d'Asie.



L'archipel de quelque 17.000 îles a pour objectif de vacciner près de 183 millions d'habitants en 15 mois.



Les autorités avaient annoncé dans un premier temps que les citoyens de 18 à 59 ans seraient vaccinés en priorité, alors que la plupart des autres pays vaccinent en premier les plus âgés.



Mais le ministère de la Santé a indiqué ensuite que quelque 25 millions de seniors pourraient être vaccinés si le vaccin conçu par le groupe chinois Sinovac, le seul disponible pour l'instant en Indonésie, s’avérait sûr pour les plus âgés.