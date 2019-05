L'Indonésie choisira une nouvelle capitale cette année

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 15/05/2019 - L'Indonésie décidera de l'emplacement d'une nouvelle capitale politique cette année, avec l'objectif de déménager de la mégalopole engorgée de Jakarta dès 2024, a annoncé mercredi le ministre de la planification Bambang Brodjonegoro.



La décision de déménager les organes gouvernementaux de Jakarta a été prise par le président Joko Widodo il y a deux semaines alors que cette question est évoquée depuis plusieurs décennies.

"Nous sommes en train de finaliser les études pour décider cette année du lieu où l'on déménagera la capitale afin que le processus de construction puisse démarrer dans un an ou deux", a expliqué le responsable à des journalistes.

"Nous espérons qu'en 2024 la nouvelle capitale sera prête à accueillir le nouveau centre du gouvernement", a-t-il ajouté.

Le projet de déménager la capitale de Jakarta, dont la conurbation compte 30 millions d'habitants, fait figure de serpent de mer. Le dictateur Suharto et plusieurs présidents successifs l'ont évoqué sans prendre de décision finale.

Jakarta, l'une des villes les plus embouteillées au monde, est régulièrement menacée par des inondations alors que des quartiers entiers le long de la côte nord s'affaissent en dessous du niveau de la mer.

Le président Joko Widodo a visité en mai plusieurs sites possibles dans l'est et au centre de la province de Kalimantan sur l'île de Borneo.

Deux options sur l'île de Borneo sont envisagées pour la nouvelle capitale, a confirmé le ministre, les autorités cherchant à mieux équilibrer le développement de l'archipel.

Jakarta, sur l'île de Java, la peuplée du pays, resterait la capitale économique de l'Indonésie.