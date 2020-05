L'Inde et le Bangladesh évacuent à l'approche d'un cyclone

New Delhi, Inde | AFP | lundi 18/05/2020 - L'Inde et le Bangladesh évacuent lundi des centaines de milliers de personnes de leurs côtes à l'approche d'un cyclone qui pourrait s'avérer le plus puissant à frapper la région depuis 2007.



Le cyclone Amphan progresse actuellement dans le golfe du Bengale, au large de l'Inde, avec des vents allant jusqu'à 230 kilomètres-heure. Il devrait toucher terre mercredi au Bengale occidental (Inde) ou au Bangladesh, accompagné de vents de l'ordre de 155-165 km/h et de fortes pluies, selon les prévisionnistes indiens.



"Ce pourrait être le plus puissant cyclone à frapper la région depuis le cyclone Sidr", qui avait tué plus de 3.000 personnes en novembre 2007, a déclaré à l'AFP Bazlur Rashid, un responsable du département météorologique du Bangladesh.



Au moins 450.000 personnes sont en cours d'évacuation dans la province côtière de Barisal au Bangladesh. Les autorités préparent 4.000 abris pour accueillir la population.



Les responsables prévoient d'ouvrir davantage d'abris que lors des précédents cyclones, pour tenter de faire respecter la distanciation physique dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus.



En Inde, plus de 200.000 personnes seront évacuées d'ici mardi de zones de basse élévation du Bengale occidental, a indiqué à l'AFP Manturam Phakira, un ministre de l'État.



Dans la région voisine d'Odisha, les autorités ont préparé des abris pour accueillir jusqu'à 1,1 million de personnes. Mais elles s'attendent à finalement échapper au gros du cyclone et à n'utiliser que 10% de ces capacités.