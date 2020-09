L’Ifrecor : appel à projets pour le corail

TAHITI, le 28 septembre 2020 - L’Initiative française pour les récifs coralliens ou Ifrecor a une antenne en Polynésie. Un appel à projets locaux est lancé. Les propositions seront bientôt présentées à Paris. Elles seront ensuite suivies, selon leur intérêt, pour une mise en place l’année prochaine.



Agnès Benet est représentante de l’Initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor) depuis fin 2019. Elle est actuellement en métropole pour faire la lumière sur les problématiques mais aussi les projets locaux.



Aussi lance-t-elle un appel à toutes celles et tous ceux (associations, instituts, privés) qui sont engagés dans la protection des coraux et des écosystèmes associés. Elle les encourage à faire connaître leurs projets dès à présent.



" Je serai bientôt à Paris pour les présenter, pour défendre l’intérêt de la protection des récifs coralliens polynésiens et préciser leur place au sein de la communauté des Outre-mer ." L'Ifrecor prendra en charge tout ou partie des projets retenus.



Créée en 1999, l’Ifrecor agit pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés (mangroves, herbiers) dans les collectivités françaises d’outre-mer. Elle est constituée d’un comité national et d’un réseau de dix comités locaux. Ceux-ci rassemblent l’ensemble des acteurs concernés par la protection et la gestion durable des récifs coralliens et écosystèmes associés.



" L’ifrecor ne se substitue pas aux services existants, elle travaille en synergie avec eux. Elle coordonne, fait le lien entre les acteurs, met en place des actions ", précise Agnès Benet, qui ajoute : " Les comités locaux sont là pour que les actions et programmes répondent au plus près aux besoins locaux. "



Des projections pessimistes



Les récifs coralliens font face à diverses pressions anthropiques auxquelles s’ajoute le réchauffement climatique qui aura un impact majeur : la vitesse des modifications des conditions océanographiques (augmentation de la température et de l’acidification de l’eau) rend difficile une adaptation des coraux. Les projections à 2100, même en cas de réduction des émissions de CO2, sont pessimistes.



L’Ifrecor a mis en place un programme d’actions visant à réduire les menaces qui pèsent sur ces écosystèmes, à renforcer les connaissances pour mieux gérer, surveiller l’évolution de l’état de santé de ces écosystèmes, communiquer et sensibiliser pour une meilleure prise en compte des récifs coralliens et des écosystèmes associés.