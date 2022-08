L'ISPF prépare le terrain pour ses agents recenseurs

Tahiti, le 23 août 2022 – Le recensement de la population se déroule actuellement jusqu'au 17 septembre. L'Institut de la statistique demande à la population de réserver un bon accueil à ses agents recenseurs.



Le grand recensement quinquennal de la population se déroule cette année du 18 août au 17 septembre. L’institut de la statistique s’est fendu d’un communiqué lundi pour préparer le terrain à ses agents recenseurs et leur épargner les déboires d’un accueil hostile.



Pour rappel, ce relevé statistique “est utile pour tous et permet de mieux connaître le fenua” rappelle en préambule l’ISPF, qui invite “tout le monde” à répondre “présent”. Et de préciser à toute fin utile que “les agents recenseurs sont munis d’une carte officielle bleue, blanc, rouge avec leur photo. Ils ont un t-shirt et une casquette ‘Recensement de population 2022’”.