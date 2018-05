L'ISPF lance une grande enquête sur l'emploi

Hina Grepin, chef de service du SEFI (Service de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion professionnelles) :

"Cela nous permettra de réaliser un véritable travail de dentelle"



Quel est l'intérêt pour le SEFI d'une telle enquête ?

"Cette enquête est un outil de pilotage puissant qui va nous permettre d'être plus pertinents, donc plus performants. Nous pourrons objectiver, non seulement la situation du marché et de la formation professionnelle, mais également les usages et les parcours d'un demandeur d'emploi. Cet outil va nous servir en interne à affiner nos analyses, nos outils pour accompagner aux mieux les demandeurs d'emploi dans leur démarche de retour vers le marché du travail. Enfin, cet outil va nous aider à finaliser des diagnostics que l'on pourra ensuite amener aux décideurs. Ces derniers pourront ensuite déployer des politiques de l'emploi affûtées au regard de ces chiffres."



Cet outil vous manquait ?

"Tout à fait, je vais reprendre le slogan de l'enquête, c'est 'mesurer pour mieux comprendre' et je rajouterai 'mieux comprendre pour mieux agir'. Cette enquête donnera une photographie tout à fait globale des forces de travail en Polynésie aujourd'hui. Actuellement, cela repose sur le SEFI, mais tout le monde ne passe pas par le SEFI, que cela soit au niveau des offres d'emploi, mais également des demandeurs d'emploi.

Le travail engagé depuis deux ans avec l'ISPF est formidable, car logiquement nous sommes plus intelligents collectivement. Nous sommes dans une approche d'accompagnement personnalisé qualitative, mais il nous faut également du quantitatif pour unir nos forces et répondre aux besoins du Pays."



Que va apporter la mise à jour annuelle de ces données ?

"Faire une photographie à l'instant T zéro, c'est très bien, mais il est fondamental de suivre les évoluions des situations et notamment les parcours de recherche d'emploi. En faisant cette enquête annuellement, on va pouvoir qualifier ces derniers, les taux d'insertion, la pérennité dans l'emploi ou pas, l'efficacité des formations professionnelles... Cela nous permet d'avoir une approche diachronique du marché professionnel. Nous pourrons ainsi réaliser un véritable travail de dentelle."



Et dans les îles ?

Souvent, on pense Tahiti, or cette enquête va fournir des données pour les îles. Nous pourrons ainsi penser et adapter la formation professionnelle et les mesures d'aides à l'emploi en fonction des archipels éloignés."