

L’IEOM craint un retour de l’inflation

Tahiti, le 30 juin 2026 - Dans un contexte de rehaussement des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE), le conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’Outre-Mer (IEOM) a examiné la situation économique et monétaire de la zone franc Pacifique.



Le conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’Outre-Mer (IEOM) constate une résurgence des pressions inflationnistes dans la zone monétaire : en avril 2026, les prix à la consommation ont progressé de 1,1 % en Nouvelle-Calédonie et de 0,1 % en Polynésie française sur un mois. Les anticipations d’inflation apparaissent désormais orientées à la hausse, faisant peser un risque sur la stabilité des prix.



Même si l’économie polynésienne reste bien orientée, soutenue par un tourisme dynamique, la situation économique en Nouvelle-Calédonie reste fragile, pénalisée par les difficultés persistantes du secteur du nickel et l’absence de visibilité sur l’avenir institutionnel du territoire. À Wallis-et-Futuna, l’activité économique reste globalement dynamique, malgré un contexte d’inflation élevée (+3,5 % en décembre 2025 en glissement annuel).



Compte tenu du régime de taux de change fixe avec l’euro et de liberté de circulation des capitaux avec le reste du monde, le conseil de surveillance de l’IEOM a décidé d’augmenter l’ensemble de ses taux d’intérêt directeurs de 25 points de base. Ceux-ci sont donc fixés comme suit à compter du 25 juin 2026 : taux de la facilité de dépôt : 2,25 %, taux du réescompte à 7 jours : 2,35 %, taux des lignes de refinancement à 6 mois : 2,45 %, taux de la facilité de prêt marginal : 3,00 %.



L'IEOM décide donc de monter les taux d'intérêt afin de rendre le crédit plus cher pour freiner l'augmentation des prix.

Rédigé par Bertrand Prévost le Mardi 30 Juin 2026 à 19:20 | Lu 145 fois



