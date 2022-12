L'IEOM augmente ses taux directeurs

Tahiti, le 21 décembre 2022 – Afin de prendre en compte la progression de l'inflation, l'IEOM a adapté sa politique monétaire en augmentant ses taux directeurs. Les modifications sont entrées en vigueur, pour certains taux, ce mercredi ; pour d'autres, ce sera à partir du 4 janvier.



L’Institut d’émission d’outre-mer a décidé d'augmenter ses taux directeurs. Dans un communiqué, l'IEOM explique que cette décision fait suite à la progression de l'inflation observée dans la zone francs Pacifique, mais aussi conformément aux décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Ainsi, à partir de ce mercredi, le taux de la facilité de dépôt est porté à 2,00% et celui de la facilité de prêt marginal est porté à 2,75%. Et à partir du 4 janvier prochain, le taux du réescompte de crédit sera porté à 2,10% et celui de référence des lignes de refinancement sera porté à 2,20%.



Dans son communiqué, l'IEOM précise que ces décisions s'inscrivent dans la poursuite des objectifs de la politique monétaire de l'État, fixés par le code monétaire et financier. Il s'agit d'abord de favoriser le développement économique et le financement de l’économie réelle des territoires. L'IEOM explique que “l’écart de taux entre la facilité de dépôt, les taux du réescompte de crédit et le taux de référence des lignes de refinancement permet aux établissements de crédit de continuer à accompagner les projets d’investissement dans les territoires”. Il s'agit également de contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d’intervention : “La hausse des taux répond à la nécessité de freiner l’inflation dans les collectivités françaises du Pacifique. Le niveau du taux du réescompte de crédit permet de contribuer à modérer le coût du crédit aux PME.” Et enfin, ces mesures visent à assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone. “À cette fin, le taux de la facilité de dépôt de l’IEOM est fixé en cohérence avec celui de la BCE”, précise le communiqué.