L'ICPF lance sa deuxième campagne de prévention du cancer du col de l'utérus

Tahiti, le 14 juin 2023 – L'Institut du cancer de Polynésie française lance la deuxième édition de “Juin vert”, une campagne de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus. Plusieurs événements vont être organisés comme une journée de sensibilisation, le 24 juin prochain, au parc Teaputa de Taravao.



L'Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) lance sa deuxième campagne de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus intitulée “Juin vert”. Avec cette campagne, l'ICPF a pour objectif de rappeler l'importance d'un suivi gynécologique et d'inciter les femmes à se faire dépister.



Dans un communiqué, l'ICPF rappelle que le cancer du col de l'utérus est le 6e cancer le plus fréquent chez la femme. “Il est causé par un virus sexuellement transmissible appelé papillomavirus humain ou HPV. Très fréquent, il peut toucher les femmes de tout âge, mais il concerne néanmoins beaucoup la femme jeune.” En effet, un tiers des Polynésiennes qui ont contracté cette maladie ont moins de 50 ans au moment du diagnostic. Tous les ans, 15 à 20 nouveaux cas sont détectés au fenua.

Plusieurs actions déployées Pour mener à bien cette campagne, l'ICPF va organiser deux actions distinctes. Tout d'abord le 16 juin, avec une journée “tous en vert". Les participants sont invités à mettre en ligne des photos d'eux habillés avec cette couleur avec le hashtag #MahanaMatie2023. Des goodies sont à gagner. Et le 24 juin, une journée de sensibilisation gratuite et ouverte à tous sera mise en place au parc Teaputa de Taravao, de 9 à 15 heures. Sur place, des stands de prévention (dépistage, IST, protection hygiénique...) seront installés, tout comme des ateliers de yoga, méditation, tressage... Des associations comme Amazones Pacific, l’Union des femmes francophones d’Océanie (UFFO) ou encore La Ligue contre le cancer seront également présentes.

