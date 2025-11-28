

L'Europe s'attaque à la crise du logement

Strasbourg, France | AFP | mardi 16/12/2025 - Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne s'attaque à l'immense crise du logement qui frappe le Vieux continent en présentant mardi un plan pour encourager la construction et encadrer les locations de courte durée.



Les statistiques sont vertigineuses.



Près de 1,3 million de personnes vivent sans abri dans l'UE -- soit deux fois la population du Luxembourg.



Au cours des 15 dernières années, le prix des logements a augmenté de 60%. Celui des locations a lui grimpé de près de 30%, selon l'institut européen des statistiques.



"Le logement abordable est l'un des défis les plus urgents en Europe", a déclaré mardi la vice-présidente de la Commission européenne, Teresa Ribera.



Afin de tenter d'endiguer cette crise, qui frappe l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne, ses équipes ont élaboré un "plan pour le logement abordable", présenté mardi après-midi.



- Encadrer les locations de courte durée -



Parmi ses principales mesures figure la présentation prochaine d'une proposition de loi pour encadrer les locations de courte durée, du type Airbnb, notamment dans les grandes villes touristiques, où de nombreux habitants leur reprochent de contribuer à la flambée des loyers.



Celle-ci pourrait entre autres inclure un plafonnement du nombre de nuitées autorisées.



La crise est particulièrement marquée en Espagne, pays qui a accueilli en 2024 un nombre record de visiteurs.



Bruxelles veut également dynamiser le secteur de la construction.



L'idée n'est pas d'exiger que chaque État membre construise un certain nombre de maisons ne dépassant pas un certain prix. Mais plutôt de contrer les pénuries de main d'œuvre via un grand programme de formation d'apprentis et de modifier certaines normes environnementales afin d'accélérer la délivrance de permis de construire.



La Commission estime que le continent aura besoin de plus de deux millions de logements par an pour répondre à la demande actuelle.



Elle souhaite également faciliter les investissements des États membres dans ce secteur et mobiliser le secteur privé.



Selon ses calculs, jusqu'à 375 milliards d'euros pourraient être mobilisés à cet effet d'ici 2029.



- "Première avancée" -



Pourquoi avoir tant attendu pour agir sur ce dossier?



Le logement ne fait en principe pas partie des compétences de l'Union européenne comme le sont l'agriculture, l'immigration ou le commerce: il revient aux États membres d'agir directement.



Mais la gauche pousse pour que l'Europe se saisisse malgré tout du problème.



"Nous défendons cette cause depuis des années, mais nous avons eu du mal à la placer au cœur de la politique européenne", assure l'eurodéputée socialiste Irene Tinagli.



Pour l'élue italienne, cette crise "est répandue à travers tout le continent" et loin d'affecter uniquement les centre-villes des métropoles européennes.



A la tête de la Commission logement du Parlement européen, elle assure d'ailleurs avoir rencontré une ribambelle de maires européens réclamant que la Commission prenne le dossier à bras le corps.



Les édiles sont nombreux à avoir salué la publication de ce plan.



Le maire de Barcelone, Jaume Collboni, l'a qualifié de "tournant pour la crise européenne du logement".



"C'est une première avancée qu'il y ait un plan", a renchéri Jacques Baudrier, adjoint chargé du logement à la mairie de Paris, auprès de l'AFP.



"Il reste encore plein de choses à définir, mais c'est une étape dans la bataille."

le Mercredi 17 Décembre 2025 à 04:32 | Lu 96 fois





